Yo Campesino

• Que tendremos sistema de salud como Dinamarca, una más burla del ganso

Miguel A. Rocha Valencia

El juicio contra Jenaro García Luna en Estados Unidos, es otro evento que le cayó “anillo al dedo” al ganso quien apenas hace unos días insistió que México tendría este mismo año, un sistema de salud similar al de Dinamarca, lo cual se escuchó como una burla más a los mexicanos, quienes no vemos resultados en seguridad, economía, empleo y menos aún en justicia social.

Y es que, contra lo prometido, hoy hay más pobres, más marginados en salud, los asesinatos se acumulan día a día, suman 145 mil y contando, en masacres de las cuáles se burla el machuchón de Palacio Nacional.

Por si fuera poco, insiste en gastarse el dinero en socializar la pobreza en vez de invertir el presupuesto público en áreas generadoras de oportunidades y concentra el empleo en quienes ya lo tienen como las fuerzas armadas.

De tal suerte que lo mismo que la supuesta lucha contra la corrupción, de la cual su administración es uno de los exponentes más flagrantes y grotescos donde su familia es uno de los ejemplos, la impunidad se volvió forma de gobierno. De nada sirven los videos como el más reciente donde se exhibe a funcionarios ligados a Layda Sansores repartiendo dinero desde el mismo palacio de gobierno, ni aquéllos ligados a su parentela. Para el ganso, eso no es delito ni digno de mención.

Pero el tema central de hoy es la salud cuya mejora, será otra de las promesas incumplidas por quien de alzó como profeta y resultó más falso que una moneda de dos pesos.

Los números hablan por sí mismos, pero eso no son citado en la mañaneras y, además, deben olvidarse porque al final, los muertos derivados de la pandemia, los recortes, desvíos y subejercicios en el sector salud, no votan, no hablan, aunque los familiares clamen justicia. En todo caso estos últimos complotan para descarrilar la 4T con politiquería.

Empero, el sobre fallecimiento por más manejo de la pandemia de SARS-CoV-2, es claro, con todo y el maquillaje que se dan a las cifras desde el Zócalo donde sólo reconocen menos de 350 mil víctimas, pero el INEGI dice que son cerca de 600 mil.

Tan sólo en el período de 2019 a 2020, las defunciones totales “oficiales” fueron 557 mil 183, pero las registradas llegaron a 777 mil 936.

El mismo Instituto Nacional de Estadística y Geografía da a conocer que, además, hay un excedente en muertos por enfermedades crónico- degenerativas, donde se apuntan los diversos cánceres en niños y adultos, cardiovasculares y diabetes, en muchos de los casos a causa de la ausencia de tratamientos, materiales y reactivos para estudios y fármacos.

De acuerdo con datos del Programa Gasto Público de México Evalúa, al cierre del tercer trimestre del año pasado, el gasto de inversión salud volvió a registrar un subejercicio que en realidad es un desvío de recursos del 62 por ciento que representan seis mil 490 millones de pesos.

El tema es que no se trata de un asunto de “austeridad republicana” sino de prioridades políticas en el gasto y como los lacayos del mesías tropical en la Cámara de Diputados le autorizaron desde 2019 modificar y disponer del presupuesto a su antojo, pues los desvíos y subejercicios se volvieron “legales”, aunque por ello mueran miles de mexicanos.

Con ello, eso de un sistema de salud de primer mundo, se convertirá en uno de tercera pues hoy hay 12 millones de mexicanos más sin cobertura en tanto que los fármacos gratuitos son una entelequia que alcanza incluso a quienes cuentan con algún tipo de seguridad social ya sean de ISSSTE, IMSS o paraestatal.

Los propios funcionarios de gobierno, se atienden por la vía privada, como lo hace el caudillo, el dizque fiscal general de la República y el mismo titular del IMSS Zoé Robledo.

Porque el gasto total en inversión pública de 2022 fue de 613 millones de pesos, el mayor nivel desde 2016, pero eso no se refleja en mejora en los niveles de vida ni en generación de empleo, ya que la mayor parte se van al subsidio del aeropuerto con Santa Lucía, la construcción de Dos Bocas y desde luego, el trenecito Maya.

Tan es así que, de acuerdo al análisis del gasto realizado por la organización, en el tren se tiene invertido 107 por ciento más o sea 46 mil 300 millones de pesos más para el periodo de referencia por encima de lo aprobado en el presupuesto. El costo ya se triplicó con todo y los recientes 14 mil 300 millones solicitados por la Sedena.

Por eso habrá menos hospitales y los que están hechos, no tienen equipamiento que también escasea en los ya en funciones y con ello, pensar en un sistema de salud similar al de Dinamarca, es sólo un engaño más de la guajira chachalaca tabasqueña.