Ingrid Coronado acude al velorio de Fernando del Solar | VIDEO

La madrugada de este viernes 1 de julio, Ingrid Coronado acudió en compañía de sus hijos al velorio de Fernando del Solar, quien fuera su esposo hasta 2015.

De acuerdo con la periodista de espectáculos, Pati Chapoy, es probable que Ingrid Coronado eligiera este horario para acudir a despedir a quien en algún momento fue el amor de su vida, con la intención de evitar a la prensa.

Recordemos que a raíz del sensible fallecimiento del conductor, su exesposa ha sido linchada en redes sociales. No obstante, Anna Ferro, con quien Fernando del Solar contrajo nupcias hace unos meses, salió en la defensa de Ingrid Coronado, asegurando que no es bueno juzgar si se conoce la historia.