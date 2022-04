Inicia construcción de la Casa de Tapitas en Corregidora para apoyar a niños con cáncer

Roberto Sosa Pichardo, presidente municipal de Corregidora, y Edgar Adrián Cabrera Meneses, presidente de Banco de Tapitas, A.C., develaron la placa alusiva a la colocación de la primera piedra para la edificación de lo que será la Casa Tapitas Corregidora, el cuarto albergue en el país de esta asociación civil que apoya a menores de edad y jóvenes con diagnóstico de cáncer, el cual estará ubicado en la colonia Pirámides.

El alcalde, acompañado de su esposa Karina Antuñano Torres, presidenta del Sistema Municipal del Desarrollo Integral de la Familia (DIF), expresó su beneplácito por la construcción de este lugar para ayudar a pequeños y jóvenes que libran una batalla contra el cáncer.

Resaltó que como parte del convenio establecido para apoyar esta causa el Municipio se comprometió a recolectar y entregar dos toneladas de tapitas, cantidad que ha sido rebasada gracias a la colaboración de la ciudadanía y la cual a la fecha ha alcanzado la cifra de 60 toneladas que se convierten en recursos para seguir ayudando.

“Me acuerdo que platicando con Edgar, este convenio que hicimos, me acuerdo que te dije: ‘¿Qué hacemos? ¿Cómo nos sumamos a este proyecto?’ Y hoy que por fin llegó el día de colocar esta primera piedra para construir este lugar, aquí estamos listos. El convenio que firmamos en aquel entonces, por administración, era de dos toneladas de tapitas (…) (a la fecha) 60 toneladas hemos entregado”, comentó.

Roberto Sosa Pichardo refrendó su compromiso de continuar respaldando esta labor, con el apoyo de la ciudadanía y de todas las instancias que conforman el gobierno municipal.

Edgar Adrián Cabrera Meneses, agradeció la disposición del edil y de su gobierno para apoyar el proyecto con la donación del terreno, igualmente reconoció la colaboración de empresas, para que, después de siete años de haber iniciado con esta labor en Corregidora, la Casa de Tapitas sea una realidad.

El Banco de Tapitas, un proyecto creado por jóvenes mexicanos y que inició operaciones el 17 de octubre de 2015, recolecta tapas de plástico en todo el país en más de mil 300 puntos de acopio y ejerce sus propios programas de asistencia con la intención de apoyar la lucha contra el cáncer infantil a través del reciclaje.

Gracias al trabajo de colaboración entre el Banco de Tapitas, la sociedad civil y los diferentes niveles de gobierno, más de 600 pacientes han recibido apoyo a través de los diferentes programas que conforman esta noble causa, acción que ha sido reconocida por la Secretaría del Bienestar y por el programa del Voluntariado de las Naciones Unidas.

En la ceremonia estuvo presente Ariadna Sebastián Martínez, beneficiada del proyecto altruista, quien agradeció al alcalde y a su esposa Karina por la donación del terreno a nombre del Municipio, así como también al Grupo Asturiano por hacer posible la construcción del albergue en donde se ayudará a sus ”amiguitos”.

“Les quiero contar una cosa que a mí me pone muy contenta. Los doctores me dijeron que nada más me falta una consulta para tocar la campana y que me digan que ya estoy libre de cáncer”, compartió la menor con los presentes.

La Casa Tapitas Corregidora será construida en un predio con una extensión superior a los 1,460 metros cuadrados, ubicado en la esquina de las calles Pirámide Toluquilla y Messina, en la colonia Pirámides, el cual fue donado por el gobierno municipal en agosto del 2019, durante la gestión de Roberto Sosa Pichardo.

Este espacio será el primer albergue ecológico para pacientes que transiten en la zona del Bajío, donde se les podrá apoyar con hospedaje, alimentación y otros servicios, de forma gratuita.

Para la creación de este refugio, en el que se tiene proyectado dar atención a más de mil personas por año para finales de 2023, será invertido un monto superior a los 3 millones de pesos, con el apoyo de empresas como Nexteer, Grupo Alen, Asturiano, entre otras. La construcción constará de dos etapas; la primera será inaugurada en diciembre de 2022 y, la segunda, en noviembre de 2023.

Por su parte, Andrés Coste Mellado, director del Grupo Asturiano, reconoció la labor que encabeza la asociación civil y precisó que más que representar a la empresa, está presente a nombre de los clientes de esta cadena comercial, pues son quienes hacen los donativos y que se suma a lo que el grupo aporta. Felicitó a todos los involucrados y garantizó que continuarán apoyando la causa.

Durante el evento también fue inaugurado el corazón recolector que estará en el predio, para que la ciudadanía apoye con la donación de tapitas.

Finalmente, los asistentes a la ceremonia colocaron mensajes u objetos que rememoran la lucha contra el cáncer infantil, en una cápsula del tiempo que permanecerá sellado hasta el 2035, para conmemorar el vigésimo aniversario de la asociación en el municipio de Corregidora.