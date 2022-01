INSEGURIDAD EL PRINCIPAL PROBLEMA PÚBLICO DEL TERCER TRIMESTRE DE 2021 DEL MUNICIPIO DE COZUMEL, DE ACUERDO AL MONITOREO DE PROBLEMAS PÚBLICOS DEL IAPQROO

El Instituto de Administración Pública del Estado de Quintana Roo, A.C. (IAPQROO) presenta el reporte del monitoreo de problemas públicos correspondiente al último trimestre de 2021 , esto es, de los meses de octubre, noviembre y diciembre del Municipio de COZUMEL , justo el periodo de arranque de la actual administración.

En un ejericicio de definición de problemas que se realiza desde la sociedad civil con recursos propios, el IAPQROO desde el año 2017 ha realizado el monitoreo de problemas públicos de los Municipios del Estado de Quintana Roo, mismos que han sido expuestos y compartidos de manera pública y totalmente gratuita desde 2019. Hay que decir que ningún gobierno Municipal lo ha aprovechado para fortalecer sus capacidades institucionales, formular adecuadamente sus políticas públicas y modernizar el proceso administrativo para brindar mejores resultados a la población.

Por eso hacemos un llamado de atención para que los Presidentes Municipales se ubiquen en la realidad que deben atender, que es la que vivimos los quintanarroenses diariamente en la casa, la cuadra, la colonia o comunidad y en las ciudades. Es la realidad de la gente la que debe imperar en el quehacer gubernamental, no la de la burocracia, ni de las organizaciones civiles expertas, ni de los correligionarios, clientes o amigos de los Presidentes Municipales.

Este reporte especial lo presentaremos así, de los últimos 3 meses del año 2021 con el objeto de cerrar ese periodo y para que las y los candidatos a Gobernador y a Diputados en la próxima elección local, tengan un panorama mínimo indispensable de lo que viven los ciudadanos los 365 días del año en los Municipios de Cozumel, Benito Juárez, Othón P. Blanco, Solidaridad y Tulum que son los que más impactan en los problemas públicos del Estado en términos poblacional, geográfica, económica, gubernamental y políticamente.

Hay que volver a recalcar, como lo hemos hecho siempre, que este ejercicio no es una encuesta, no es una expresión de sentimientos y percepciones, no es un análisis subjetivo de un grupo o un especialista, tampoco es un instrumento de presión política. Es por el contrario, un monitoreo de lo que le acontece a la gente diariamente, esto es, son los hechos constitutivos en problemas públicos considerados así por cada gobierno Municipal en su proceso administrativo de organización, planeación, programación y presupuestación. También hay que recalcar que este análisis tanto metodológicamente como por su frecuencia (es DIARIO) se diferencia de cualquier estudio o encuesta que presenta el INEGI o alguna encuestadora nacional que habla de los principales problemas que la gente percibe. Denotando una diferenciación importante entre percepción y realidad.

En este sentido, presentamos el reporte del monitoreo de problemas públicos del último trimestre de 2021 para el Municipio de COZUMEL, el cual nos arroja más de 235 problemas públicos acumulados en los meses de octubre, noviembre y diciembre de ese año, lo que representó un promedio de 78.33 problemas por mes.

Los problemas públicos agregados en el último trimestre de 2021 en los que hay que concentrar la atención para la planeación, programación, presupuestación, comunicación y la organización de este Municipio por ser una nueva administración, y que son del ámbito de responsabilidad del Estado y del Municipio son:

• En primer lugar el problema de la INSEGURIDAD con 90 problemas de los 235 reportados en este período, esto es, el 38.29% del total, específicamente los ROBOS y la ACTUACIÓN DE LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS vinculada a la CORRUPCIÓN .

• En segundo lugar el problema de la REACTIVACIÓN ECONÓMICA, INFLACIÓN Y NAVIERAS con 79 problemas agregados en el periodo, lo que representa también el 33.61% del total de problemas reportados de octubre a diciembre de 2021.

• En tercer lugar se encontraron 40 problemas relacionados con la INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DE LA SALUD lo que representa el 17.02% del total del periodo.

• Finalmente en cuarto lugar con 21 problemas agregados en el Eje de Gobierno Participativo, los problemas específicos de CORRUPCIÓN, FINANZAS y PRESUPUESTO que representan el 8.93% del total del periodo.

En cuanto a la evaluación de los programas del Plan Municipal de Desarrollo actual, el programa más impactado fue el relativo al combate a la INSEGURIDAD con 83 problemas de los 235 acumulados del trimestre , lo que representa que en 1 sólo programa de 10 se concentró el 35.31% del total de alertas de problemas públicos del periodo, lo que denota el porquées el principal problema a atender en el Municipio de Cozumel. El programa (sector) en mención es el catalogado como 1.1. PROGRAMA INTERSECTORIAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PREVENCIÓN CON UN ENFOQUE DE CULTURA DE PAZ Y DE LA LEGALIDAD.

En el propósito del IAPQROO como asociación civil de buscar fortalecer las capacidades institucionales de los gobiernos y sus administraciones públicas, convocamos a la población en general a interesarse por participar y exigir mayor atención de las autoridades gubernamentales que elegimos para lograr que contemos con Gobiernos más abiertos y proclives a la rendición de cuentas. La solución de los problemas públicos es obligación de todos, por eso debemos involucrarnos y obligar a los partidos políticos y a sus candidatos a que respondan a las necesidades reales de la población más allá de sus propias visiones, necesidades, proyectos y sueños personales y de grupo. México y Quintana Roo lo necesita.