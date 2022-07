Intervendrán infraestructura pluvial en Centro de Querétaro

La secretaria de Obras Públicas del Municipio de Querétaro, Oriana López Castillo, reveló que existe el proyecto de intervenir la Calle de Corregidora, en el Centro Histórico, en su infraestructura pluvial; debido a los fuertes encharcamientos que se presentan por las lluvias.

La arquitecta comentó que se ha pausado esta obra, debido a los trabajos de reingeniería vial de 5 de Febrero, y los múltiples frentes abiertos de obra en calles aledañas.

“Nosotros tenemos proyectado la calle Corregidora. Si bien, ahorita no tuvimos estos trabajos por el tema de 5 de Febrero, no queríamos ser un obstáculo más para que la ciudadanía no pueda circular de manera adecuada. Estaremos atentos a que, en cuanto tengamos la posibilidad, de hacer esta obra y proyecto que tenemos”, argumentó.

Oriana López aseguró que esta obra podría comenzar en los próximos meses, y estimó que tendría un costo superior a los 70 millones de pesos.

Indicó que los trabajos irían encaminados a agilizar el desalojo del agua pluvial de manera más rápida, modernizando la infraestructura de la tubería que conecta el cárcamo de la Alameda Hidalgo, hasta el Río Querétaro.

La secretaria subrayó la necesidad que se tiene en el Centro Histórico, de modernizar el sistema antiguo de drenes pluviales y sanitarios; pero aseguró que las calles que han sido intervenidas en esta administración cuentan ya con mayor capacidad.

“Dentro de nuestro ámbito municipal tenemos varias zonas que estamos previos a poder iniciar. Cada año es un reto, y debemos seguir trabajando para mejorar todas las condiciones de la ciudad”, dijo.

Por ello, López Castillo adelantó que en otras partes de la ciudad se tendrán trabajos de mejoramiento de infraestructura pluvial, como en la colonia Magisterial, con la construcción de un cárcamo.

Además, enlistó la elaboración de un dique de regulación en la zona del Bordo Cuates, hasta Menchaca; así como en la colonia El Salitre, donde se trabajará en 2023 sobre el bordo y en la conducción del agua mediante drenes.

Con información de Diario Rotativo.