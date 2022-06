Jaime Ordiales exhibe al agente del Cabecita Rodríguez con supuesta llamada telefónica

Tras darle a Cruz Azul su novena estrella, Cabecita Rodríguez buscó su internacionalización con el Al-Nassr de Arabia Saudita, en el que solo duró seis meses pues ahora regresa a la Liga MX pero con el América, algo que tiene muy molestos a los aficionados cementeros, pero sobre todo a Jaime Ordiales, director deportivo de La Máquina, quien evidenció a su agente con llamada telefónica que recibió de él.

El delantero uruguayo ex de Peñarol, quien pasara también por Deportivo La Coruña, Benfica y Santos Laguna tratará de relanzar con América su carrera tras un semestre en el que apenas participó en ocho partidos de la Súper Liga de Arabia, anotando un gol en ese lapso.

Jaime Ordiales afirmó que el mismo Cabecita Rodríguez quería salir de México luego de darle el título a Cruz Azul en 2021 y luego de una sequía de 23 años, por lo que le sorprendió su llegada de nueva cuenta al futbol mexicano y, sobre todo, al América.

Ante las críticas por la falta de refuerzos, Jaime Ordiales se dijo hasta engañado por el agente del futbolista uruguayo, a quien evidenció en una llamada telefónica.

Así exhibió Jaime Ordiales al agente del Cabecita Rodríguez

Primero, en entrevista para Imagen TV, el directivo cementero afirmó que sí trataron de traer de regreso al Cabecita Rodríguez, pero que fueron engañados pues hace alrededor de un mes buscaron a su agente, quien fue muy tajante al indicarle que sí saldría de Arabia con un salario tres veces superior a lo que ganaba aquí, pero como refuerzo del LAFC de la MLS.

“Él me dijo que entonces no iba a haber posibilidades porque ya lo habían manejado. Eso yo me enteré y no había un solo cambio. Me sorprendió lo del América, estoy hablando tal cual se dio, transparente”, afirmó.

Jaime Ordiales recibió la noticia de la contratación del Cabecita Rodríguez por el América el viernes, en la presentación de las sedes mundialistas, aunque para ESPN reveló que el agente del jugador le marcó el sábado por la mañana para ofrecérselo, a lo que le contestó: «¿Cómo me hablas hoy para decirme esto, cuando ya está arreglado en otro equipo?.. ¿Ya están arreglados en Arabia y me estás hablando a mí para ofrecérmelo, para pedir dinero y meterme a la puja para ver si me sacas dinero? No, olvídate”.

Sobre el famoso pacto de caballeros que al parecer no respetó América, indicó: “Yo te dejo ir (Cabecita Rodríguez) porque tú me estás pidiendo ir, pero si en algún momento regresas me das mano para tener la posibilidad de que regreses conmigo. Sí, debimos haber tenido una cláusula para que no surgiera esto, en una semana en la que a un servidor le han pegado por todos lados”.

“El pacto de caballeros era un respeto en el que si algún jugador salía, cuando regrese todos los demás me lo respetan y nosotros respetamos a los de los demás. Así empezó ese pacto de caballeros, para proteger a los jugadores que se llevaban a Europa. Yo estuve ahí, lo vi”, culminó.

