Jennifer López presume los lujosos vestidos de novia que usó en su boda con Ben Affleck y confeccionó Ralph Lauren

La pareja se comprometió en abril pasado y en julio sorprendieron al anunciar su primera boda con una íntima ceremonia en Las Vegas en la que sólo estuvieron presentes sus hijos, quienes fueron parte de la luna de miel en París en la que ya alistaban su siguiente celebración que duró tres días.

La boda se realizó el 20 de agosto en la granja que el actor de “Batman” tiene en Savannah, Georgia, y que cuenta con una lujosa casa y otras dos más pequeñas para invitados. Aunque la ceremonia se llevó a cabo en un muelle en el que surgieron las primeras imágenes de la pareja, así como del vestido de novia que usó la cantante para el enlace.

En las imágenes se puede ver a Violet, Seraphina y Samuel, hijos que Ben Affleck tuvo con la actriz Jennifer Garner, así como los mellizos Max y Emme fruto del matrimonio entre JLo y el cantante Marc Anthony. Todos ellos sosteniendo el vestido de novia y posando para las fotografías familiares.

A través de un comunicado en su sitio web, la «Diva del Bronx» dio algunos detalles de su segunda boda con Ben Affleck que, como sucedió con la de Las Vegas, lo acompañó de un tierno mensaje y las imágenes de los tres vestidos de novia que usó y que fueron confeccionados por Ralph Lauren.

El primero fue el que usó en la ceremonia y consta de un corte sirena con cuello alto en el que lució algunas plumas para dar el toque elegante. Ralph Lauren detalló en sus redes sociales que el vestido consta de mil pañuelos y 500 metros de tela que se unieron a mano para crear una falda voluminosa y romántica, así como un escote pronunciado en la espalda.

Para el momento del cóctel y durante la boda en el granero Jennifer López tuvo dos cambios de atuendo, para uno optó por un revelador vestido con con escote de cerradura repleto de cristales Swaroski y corte sirena que va perfecto con su escultural silueta.

El tercer vestido estaba repleto de perlas con un diseño de cascada que aporta el toque de glamour que tanto la caracteriza, mientras hace un homenaje al cine de Hollywood de los 50 debido al color y la forma que es un estilo propio de la época.

Modern heirlooms for a timeless romance

In celebration of #JenniferLopez (@JLo) and @BenAffleck’s wedding, Ralph Lauren created the bride’s three custom gowns with love, care, and consideration woven into every detail of the silhouettes#JLo pic.twitter.com/nKOKs1aR0G

— Ralph Lauren (@RalphLauren) August 23, 2022