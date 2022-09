Jesús Corona arremetió fuertemente contra Jaime Ordiales

La salida de Jaime Ordiales de Cruz Azul ha aliviado la tensión que había en el campamento celeste. De acuerdo a Jesús Corona, portero y uno de los capitanes de la escuadra celeste, se puede trabajar mejor sin la presencia del ahora directivo de la Selección Mexicana.

En charla con TUDN, el veterano guardameta mexicano no se guardó nada contra el ex directivo de la Máquina: “Afortunadamente se lo llevó Yon de Luisa (a Jaime Ordiales), agradecerle a Yon que se lo haya llevado, porque uno ahora está muy tranquilo aquí trabajando muy a gusto”, mencionó el ex portero de los Tecos.

Cabe recordar que, el estratega peruano también tenía una relación complicada con Jaime Ordiales. “Para mí, lo más importante es sumar, yo me sentía que estaba restando porque esa interacción, aunque no era mala era distante, no encontraba yo como aportar en esa necesidad de ver al equipo mejor.

¿Por qué se dio?, habría que preguntarle a Juan. Yo diría qué hay ocasiones que de repente estorbarnos, no les gustan muchas cosas como cuando discrepas u opinas y cuando las cosas vienen muy bien no es fácil con los entrenadores.”, mencionó Ordiales en el programa Fútbol Picante de ESPN.

De hecho, la Máquina no ha podido encontrar el reemplazo ideal tras la salida del estratega peruano, Diego Aguirre se fue por la puerta de atrás y ahora la apuesta es Raúl Gutiérrez.as