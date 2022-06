Jhonny Caz recuerda el momento en que Eduin Caz lo ayudó a “salir del clóset”

El pasado fin de semana se realizó la Marcha del Orgullo LGBT+ en la Ciudad de México y uno de los invitados especiales fue el cantante Jhonny Caz, quien aprovechó su presencia ante los medios para aclarar los rumores de distanciamiento con su hermano, Eduin Caz, y recordó el momento en el que le ayudó a “salir del clóset”.

Grupo Firme se ha colocado como una de las agrupaciones con mayor éxito en el regional mexicano, sin embargo, recientemente surgieron rumores sobre una separación y el distanciamiento que existiría entre su vocalista, Eduin Caz, y su hermano, Jhonny, quien decidió poner fin a dicha información.

“No, no y no. Yo no me veo en un escenario sin mis hermanos”, dijo al ser cuestionado sobre la posibilidad de que la banda llegue a su fin o que debuten como solistas, añadió que mantiene una buena relación con su hermano quien lo ha apoyado en su carrera y en su vida personal.