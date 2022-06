Juan Manuel Márquez entra al Salón de la Fama del Boxeo

El mexicano Juan Manuel Márquez y el puertorriqueño Miguel Ángel Cotto, ambos campeones mundiales en cuatro divisiones diferentes, fueron inducidos este domingo al Salón de la Fama del Boxeo, en Canastota, Nueva York.

La ceremonia de inducción de este año contó por primera vez con tres generaciones, la de 2020, en la que estuvo Márquez, la de 2021, y la de 2022, que mandó a la inmortalidad a Cotto.

Los tres grupos de los últimos años entrarán al mismo tiempo al Salón de la Fama más importante del boxeo porque las ceremonias de 2020 y 2021 fueron suspendidas por la pandemia de la covid-19.

Además, por primera vez en la historia del recinto que se inauguró en 1990 ingresaron las primeras boxeadoras, Christy Martin, Lucia Rijker, Barbara Buttrick, en 2020; Laila Ali, hija de la leyenda Muhammad Ali, Jackie Tonawanda, Marian Trimiar y Ann Wolfe, en 2021; y Regina Halmich y Holly Holm, en 2022.

Juan Manuel Márquez gives the @BoxingHall mexican and latino representation.

He tells the audience this is the last greatest honor a boxer can have for what he/she did in the ring of boxing. pic.twitter.com/2fFA12vKkM

— World Boxing Council (@WBCBoxing) June 12, 2022