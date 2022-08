Juanpa Zurita revela que sufrió bullying por ser tartamudo; este es el apodo que marcó su niñez

“Me batearon, fue una muy mala audición, era para otra película, porque tenía problemas de dicción, la dicción es obviamente cómo vas pronunciando las letras, cómo vocalizas y a veces se me atropellan las palabras, todavía el día de hoy, considero que soy una persona que se tropieza, pero me gusta, es parte de mi personalidad”, detalló.

Juan Pablo Zurita, como es el nombre completo del influencer, señaló que tras esa mala audición decidió realizar algunos ejercicios para mejorar su dicción y volver a intentarlo como actor de doblaje, entre ellos el uso de lápiz en la boca y leer trabalenguas.

“La tartamudez, esto no es un consejo para nadie pero me funcionó a mí, fue la práctica, por mucho tiempo hice los típicos ejercicios del lápiz en la boca, te ponen a leer trabalenguas, haces ejercicios con la lengua, realmente lo que me destrabó fue la práctica de estar leyendo, vocalizando, narrando cosas todo el tiempo para que me sintiera cómodo y que a a través de tropiezos lo pudiera masterizar”, dijo.

Cuando estuvo dispuesto a intentarlo una vez más se dio cuenta que sería con el mismo director de cine que lo rechazó en 2017, aunque esto no lo detuvo y fue así como obtuvo el papel: “Dije ‘mira no te va a ir tan mal como antes, no vas a salir como la última vez, haz el intento’”.

El exjuez de “¿Quién es la máscara?” recordó que mientras estudiaba otros estudiantes le pusieron como apodo “Porky” -el personaje animado de Warner Bros. que hablaba pausado-, por lo que decidió enviarles un mensaje: “Saludos a mis compañeros de secundaria, lo logré, Porky lo logró”.

