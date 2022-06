Julio César Chávez confiesa cómo va la recuperación del Junior

Julio César Chávez volvió a hablar, auque de manera escueta, sobre el proceso de recuperación que lleva el Junior, su hijo, después de ser internado en una clínica para trabajar su problema de adicciones, en las que tuvo una recaída en el mes de febrero. Ahora el ex peleador confiesa cómo va la puesta a punto de su hijo, de quién dice ya no le importa si vuelve a pelear o no.

Luego de dar a conocer cómo salió de las drogas, ahora fue turno para Julio César Chávez Jr. de caer en las garras de las sustancias prohibidas una vez más. Incluso recientemente pudo ontar cómo la pasó en una clínica de rehabilitación y de qué forma sigue su lucha contra el abuso este tipo de estupefacientes.

El hijo de La Leyenda encara una dura lucha contra su afición a las drogas y al alcohol, siempre con la ayuda de su padre, que también sufrió ese infierno y que ahora lo apoya a salir adelante tanto en su vida personal como profesional arriba del ring, aunque en su momento despotricó en contra de él por forzarlo a entrar con mentiras a una clínica de rehabilitación.

La acción del Gran Campeón Mexicano tuvo también sus consecuencias, pues no faltó quién lo acusara de secuestro contra su propio hijo, algo que el mismo Julio César Chávez negó al afirmar que su hijo está en buenas manos, en un programa de rehabilitación.

¿Cómo se encuentra Julio César Chávez Jr. en su proceso de recuperación?

El que es considerado como el mejor peleador mexicano de todos los tiempos habló con la prensa tras un evento y contestó la pregunta sobre cómo va la recuperación del Junior, quien grabó un video hace unas semanas para hablar de su situación. Incómodo, el sonorense dio detalles del proceso de su hijo.

«Va bien mi hijo. Gracias a Dios. va a salir recuperado. Espero que le caiga un rayito de luz y retome su camino. Ya si pelea o no, no me importa, pero que retome su vida. Que recupere a su familia, a su esposa, a sus hijos, porque mis nietos están chiquitos y es triste verlos solos, sin su padre por las pendejadas que cometió, pero está a tiempo gracias a Dios. Va por buen camino», compartió el Chávez.»

Más detalles sobre si lo ha visto o qué han platicado no quiso hablar, pero consideró que esta oportunidad de sanarse parece que será la definitiva para salir de una vez por todas del mundo de las drogas.

«Es un proceso largo que desafortunadamnet tiene que vivir mi hijo, pero le va a servir mucho, creo que esta va a ser la buena», dijo el ex campeón mexicano. «

El Heraldo