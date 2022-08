Julión Álvarez responde a los rumores de que Juan Gabriel estaba enamorado de él: ¿qué dijo?

Julión Álvarez es uno de los cantantes que tuvo la oportunidad de colaborar con Juan Gabriel, ambos llevaron a cabo un dueto para el disco “Los Dúo 2”, se trata del tema “La Frontera” con el que sorprendieron y cautivaron a los fanáticos de ambos, y a los del artista urbano, J Balvin quien también hace una participación casi al final de la melodía.

El video de ese sencillo, Juan Gabriel y Julión Álvarez aparecen en una cabina de grabación y durante los primeros segundos del audiovisual el “Divo de Juárez” dice: “Julión, hubiera venido antes, que padre que estamos aquí grabando los dos ‘La Frontera’, ya sé que usted se la sabe mejor que yo”, para después empezar con la pieza y a bailar frente al grupero

Además de Julión y J Balvin, fueron Belinda, Andrés Calamaro, Carlos Rivera, Franco de Vita, Wisin, Marc Anthony, y otros cantantes los que formaron parte del gran y casi uno de los últimos proyectos de Juan Gabriel antes de morir el 28 de agosto en Santa Mónica, California.

¿Juan Gabriel sentía atracción por Julión Álvarez?

Fue el periodista Alex Kaffie quien dijo que a su parecer cuando los intérpretes de regional mexicano grabaron el video de “La Frontera”, se observa cierta seducción por parte de Juan Gabriel hacía el cantante chiapaneco. “A mí nadie me va a quitar de la cabeza la atracción que Juanga, dio a notar sobre Julión Álvarez”, aseguró.

Ante las declaraciones del periodista, Julión Álvarez dio a conocer lo que pensaba de dicha atracción del afamado cantautor y dejó claro que le tiene mucho respeto al trabajo y al recuerdo del famoso.

“No, no, no, mis respetos y más para quien no está, no oigan no”, señaló el intérprete de «Ni lo intentes”, “El amor de su vida” y “Afuera está lloviendo”, por mencionar algunas de las populares las canciones.