Katya Echazarreta, la primera mexicana en viajar al espacio, regresa a la tierra tras concluir con éxito la misión NS-21

La ingeniera eléctrica mexicana Katya Echazarreta regresó a la tierra tras concluir con éxito la misión NS-21, un viaje al espacio que duró 10 minutos a bordo de la nave New Shepard, de la compañía privada Blue Origin.

El lanzamiento se realizó este sábado desde el puerto de lanzamiento Corn Ranch, en la ciudad de Van Horn, Texas, y regresó sin ninguna dificultad. Este es el 22º aterrizaje exitoso consecutivo de esta misión.

Echazarreta, nacida en Guadalajara se mudó a Estados Unidos cuando tenía 7 años e hizo historia al ser la primera mexicana en ser parte de una misión espacial.

La ingeniera asistió a un colegio comunitario en San Diego, California, para después asistir Universidad de California Los Ángeles (UCLA), donde se graduó como ingeniera eléctrica.

Logró ser una pasante en los Laboratorios de Propulsión de la NASA (JPL, por su sigla en inglés), y trabajó en cinco misiones de la NASA, incluidas Perseverance y Europa Clipper.

Katya Echazarreta fue elegida entre más de 7 mil aspirantes y tuvo la oportunidad de viajar junto con el astronauta Evan Dick, el piloto Hamish Harding, el cofundador de Dream Variation Ventures, Jaison Robinson, y el explorador Victor Vescovo.

Blue Origin, la empresa estadounidense encargada de estas misiones espaciales, se dedica al transporte aeroespacial. Fue fundada por Jeff Bezos y compite por ser el líder en turismo espacial con otros multimillonarios.

Este vuelo te lo dedico a ti, Mexico🇲🇽

I dedicate this flight to you, Mexico🇲🇽 pic.twitter.com/VMCr5NgHEM

— Kat Echazarreta (@katvoltage) June 4, 2022