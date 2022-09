Kuri descarta movimientos en su gabinete

Con la salida de Mariela Moran Ocampo de la Secretaría de Turismo, suman ya cuatro cambios en el primer año de gobierno de Kuri González.

El primer movimiento realizado fue el cambio en el gabinete de los titulares de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y de Protección Civil del estado de Querétaro, luego de lo ocurrido en el estadio Corregidora el pasado 5 de marzo, Miguel Ángel Contreras Álvarez y Carlos Rodríguez DiBella fueron relegados de sus cargos.

Posteriormente, se dio la renuncia de ex titular del Instituto Queretano del Transporte (IQT), David Sánchez Padilla, quien decidió hacerse a un lado del gabinete tras no poder entablar comunicaciones favorables con los concesionarios de Móvil QroBus así como no poder cumplir los objetivos deseados en la materia.

Con información de Diario de Querétaro.