LA DESCRIPCIÓN PERFECTA DE AMLO, AUTORÍA DEL ESCRITOR INGLÉS NATE WHITE

Nate White, escritor inglés ingenioso y elocuente, respondió a la pregunta de por qué a algunos británicos no les gustan personajes corrientes como López. Aquí su maravillosa respuesta:

«López carece de ciertas cualidades que los británicos tradicionalmente estiman.

Por ejemplo, no tiene clase, ni encanto, ni frialdad, ni credibilidad, ni compasión, ni ingenio, ni calidez, ni sutileza, ni sensibilidad, ni autoconciencia, ni humildad, ni honor, ni gracia.

Ni siquiera sabe entender lo que es una broma y aunque López puede ser risible, nunca ha dicho nada irónico, ingenioso o incluso ligeramente divertido, ni una vez, nunca.

Y este hecho es particularmente perturbador para la sensibilidad británica. Para nosotros carecer de humor es casi inhumano. Pero con López es un hecho. Su idea de una broma es un comentario grosero, un insulto analfabeto, un acto casual de crueldad.

López es un troll y como todos los trolls, nunca es divertido y nunca se ríe; sólo canta y se burla. Su mente es un simple bot, como algoritmo de los prejuicios mezquinos y la maldad instintiva. Nunca hay ninguna capa debajo de la ironía, complejidad, matiz o profundidad, es todo superficial.

Algunos podrían ver esto como refrescante, nosotros no, lo vemos como que no tiene mundo interior ni alma.

Y en Gran Bretaña tradicionalmente estamos del lado de David y no de Goliat. Todos nuestros héroes son valientes perdedores: Robin Hood, Dick Whittington, Oliver Twist.

López no es un valiente ni un desvalido. Él es exactamente lo contrario de eso. Ni siquiera es un niño malcriado o un gato gordo codicioso. Él es más un baboso desaseado. Y lo que es peor, es la más imperdonable de todas las cosas para los británicos: un matón. Es decir, excepto cuando está entre matones, entonces de repente se transforma en un compinche llorón en su lugar.

Él rompe todas las reglas de la decencia básica. El golpea abajo, lo que un caballero nunca debería hacer y cada golpe que apunta esta por debajo del cinturón. Le gusta particularmente patear a los vulnerables o sin voz y los patea cuando están abajo.

Es imposible leer un solo tweet o escucharlo decir una frase, o dos frases, sin mirar profundamente en el abismo.

Es un Picasso de mezquindades, un Shakespeare de mierda, sus defectos son fractales, incluso sus defectos tienen defectos.

Siempre ha habido gente estúpida en el mundo y mucha gente desagradable también, pero raramente la estupidez ha sido tan desagradable o la maldad tan estúpida.

Él hace que Peña parezca digno de confianza y Echeverría parezca inteligente.

De hecho, si Frankenstein decidiera hacer un monstruo de defectos humanos, él haría un López. Y un doctor Frankenstein arrepentido se agarraría los mechones de pelo y gritaría, angustiado: ¿mi Dios, qué he creado?

Si ser un idiota fuese un prograna de televisión, López sería una serie.

Fuente: British Writer Pens.