La escudería Red Bull anunció que su piloto promesa Juri Vips que forma parte de su academia y programa de Juniors, fue suspendido debido a comentarios racistas y homófobos que el joven conductor de autos hizo durante unas trasmisiones en línea.

Juri Vips es un piloto de origen estonio que forma parte de la academia Red Bull y es suplente de Checo Pérez, incluso esta temporada tuvo oportunidad de participar en las una sesión de prácticas libres del GP de España en lugar del mexicano.

A través de sus redes sociales, el equipo austriaco condenó el lenguaje y comportamiento racista y homófobo por lo que anunció la suspensión inmediata de Juri Vips mientras investiga su caso.

“Red Bull ha suspendido al piloto junior Juri Vips de todas las funciones del equipo con efecto inmediato, a la espera de una investigación completa. Como organización condenamos el abuso de cualquier tipo y tenemos una política de tolerancia cero al lenguaje o comportamiento racista dentro de nuestra organización”.

¿Qué hizo Juri Vips que desató el enojo de Red Bull?

Juri Vips trasmitió en vivo, en Twitch, su partida del videojuego “Call of Duty” con su compañero Liam Lawson durante la cual hizo un comentario considerado racista; al mencionar el término “Nigga”, el cual se considera despectivo hacia la comunidad afroamericana en Estados Unidos, ya que viene derivado de la palabra “nigger”, un vocablo que remite a los tiempos de la esclavitud.

El piloto de 21 años también efectuó un comentario homófobo al afirmar que el color rosa es de gays.

Después de que usuarios compartieron el video en redes sociales y Red Bull suspendió a Vips, el piloto se disculpó en Instagram.

“Quiero disculparme por el lenguaje ofensivo que utilicé en una transmisión hoy más temprano. Este lenguaje es inaceptable y no refleja mis valores. Me arrepiento profundamente de mis acciones y éste no es el ejemplo que quiero dar. Voy a cooperar completamente con la investigación”.

