La generación Z quiere cancelar el emoji de pulgar por “grosero” y “hostil”

Hay que recordar que la generación centennial creció en la era de la información y la conectividad. De hecho se les conoce como nativos digitales porque, en promedio, contaban con un dispositivo móvil propio desde los 9 años. Esto marca un hito entre las demás generaciones que conforman el ambiente laboral, lo que crea una gran diferencia de cultura comunicacional.

Estamos hablando de que, mientras los jóvenes ven estos emojis “tóxicos” con sarcasmo, cinismo o ironía, los colegas mayores que conviven en el mismo ambiente laboral los usan como herramienta para simplificar la comunicación escrita y continuar con sus labores.

Es sencillo, una persona perteneciente a la generación X o incluso los Millennials, esperan la retroalimentación de forma oral o escrita por su superior y pasado un lapso laboral considerable. Mientras, los más jóvenes gustan recibir retroalimentación inmediata y detectarla través de mensajes cortos, incluyendo los emojis utilizados. Así saben «más rápido» cuáles son sus áreas de oportunidad para mejorar la calidad de sus entregas.

Además de las quejas de los jóvenes donde enfatizan que este tipo de expresiones son hechas con desdén, apuntaron que la mayor queja radica en que no hay suficiente comunicación escrita de parte de sus colegas más grandes.

“Si me tomé el tiempo para escribir un mensaje reflexivo, entonces no deberías responder con lo mínimo. Arréglalo y escribe algo real de vuelta.”, enfatizó Kim Law de 25 años, trabajadora social de Massapequa en el condado de Nassau, Nueva York.

Por su parte, otro debatió que con el pulgar arriba confirmaba la recepción del mensaje y no tenía algo más que agregar, con esto se daba por terminada la conversación y todos se enteraban de la instrucción dada. Su intención no era parecer poco complaciente o antipático, sino simplificar los procesos comunicativos.

Esto dicen los expertos

Una de las mujeres más reconocidas en Estados Unidos por ser experta en estilo de vida y etiqueta, Elaine Swann, comentó que ya ha hecho una capacitación corporativa sobre este tema. Además, aconseja evitar los emojis en todo el mundo profesional para así evitar malas interpretaciones.

Swann enfatizó que estos íconos o caracteres pueden leerse como una falta de respeto y diferir de generación en generación.

“En general todas las personas quieren saber que han sido escuchadas y los emojis no transmiten eso para todos.”, enfatizó la fundadora de The Swann School of Protocol, institución que enseña etiqueta y cortesía social.

¿Qué otros emojis pueden ser cancelados?

De acuerdo con los usuarios de Reddit el emoji más apropiado para responder o reaccionar en el entorno laboral es el corazón o la carita feliz, ya que las otras tienden a cambiar el contexto. Una encuesta de dos mil personas realizada por “Perspectus Global” mostró que la mayoría de las personas entre 16 y 29 años creen que eres «oficialmente mayor» si usas un pulgar hacia arriba para comunicarte.

Por eso, publicaron la lista oficial de emojis «cancelados”, que incluye los siguientes:

El pulgar arriba. El corazón rojo. La mano «ok». La marca de verificación o también conocida como “palomita”. El ícono de heces fecales. La cara de llanto fuerte. El mono tapándose los ojos. Las manos aplaudiendo. La marca de beso de lápiz labial. La cara de mueca.

Aunque no ha salido la petición en Change.org, plataforma para crear movimientos y facilitar las solicitudes a nivel online, la realidad es que la forma en la que nos comunicamos de manera escrita sí puede relevar nuestro estado de ánimo o conformidad con ciertas situaciones. Sin embargo, los emojis tienen como objetivo principal facilitar la expresión y complementar ideas en texto.

Promover la comunicación interna en los espacios de trabajo evitará que este tipo de prácticas inquieten a las nuevas generaciones que poco a poco ocupan los espacios laborales. Así se creará un punto medio para que todos los colaboradores se sientan cómodos en sus respectivas áreas y con sus colegas. El Heraldo