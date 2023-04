La policía de Zumpango Inhabilita un punto de distribución de sustancias ilícitas

Gracias a los datos obtenidos por el grupo de inteligencia de #C4 #ZumpanGO y las denuncias de la ciudadanía se procede la autorización judicial para la realización del cateo, en conjunto los tres ordenes de gobierno, ministerio público, policía estatal y nuestra policía de Zumpango proceden al domicilio.

En el lugar fueron detenidos C. Silvestre “N”, C. Hugo “N”, C. Eugenio “N” y C. Agustín “N” quienes se encontraban en posesión de sustancias ilícitas, además, en la misma operación se decomisó una escopeta calibre 12 de un solo tiro, los detenidos fueron trasladados a la fiscalía regional de Zumpango por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo.

Estos delitos contra la salud son una amenaza para la sociedad y la Policía de Zumpango se mantiene firme en su compromiso de garantizar la seguridad y el bienestar de nuestros ciudadanos.