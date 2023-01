LAS PEORES TRAGEDIAS DE AÑO NUEVO QUE EL MUNDO NO PUEDE OLVIDAR

Ya sea por mal uso de fuegos artificiales, errores humanos o hasta por desastres naturales que no se pueden controlar, las celebraciones de Año Nuevo no siempre terminan -o comienzan- de la mejor manera; de hecho, han ocurrido varias tragedias entorno al día 31 de diciembre y 1 de enero que el mundo no ha podido olvidar.

Para algunos quizá no fue el mejor año y para otros este fue su favorito. Del lado del que “miremos el vaso”, todos deseamos comenzar este nuevo periodo que cambia cada 12 meses y que social y culturalmente celebramos en familia y amigos con una gran fiesta y cena.

Sin embargo, por diferentes causas y situaciones, esta fecha especial puede y ha terminado en tragedia. A continuación te dejamos algunos de los peores accidentes y desastres que se han registrado en el marco del Año Nuevo.

1. ACCIDENTE DE AÑO NUEVO EN MAIPÚ

Han pasado ya 20 años desde el lamentable accidente de mal manejo de fuegos artificiales en Maipú que dejo un total de dos personas muertas y más de cuarenta heridos. El 1 de enero de 2001 cerca de las 0:30 horas más de cinco mil personas estaban reunidas en un espectáculo de fuegos artificiales en la centro de Maipú (Chile) cuando un proyectil se salió de la zona de seguridad y cayó justo sobre los espectadores explotándoles en la cara. Dos personas fallecieron producto de quemaduras, entre ellas una menor de cuatro años de edad que tardo en ser reconocida por las autoridades; además cerca de 50 personas resultaron lesionadas.

2. TRAGEDIA DE CROMAÑÓN

Este lamentable suceso ocurrió tan solo 1 día antes de las celebraciones de año nuevo pero fue tan trágico que le arruinó las fiestas a todos los que lo vivieron en carne propia. El 30 de diciembre del año 2004 en el estado de República de Cromañón de Buenos Aires, Argentina se llevaba a cabo un evento de música rock donde tocarían diversas bandas. Durante la presentación de ‘Los Callejeros‘, apenas iniciado el show, varios de los asistentes comenzaron a arrojar bengalas hasta que una pegó en el techo del escenario provocando un catastrófico y mortal incendio. La tragedia dejó un total de 194 muertos y más de mil 400 heridos.

3. ESTAMPIDA EN SHANGÁI

El 31 de diciembre de 2014 y a solo 25 minutos del 2015, un total de 36 personas perdieron la vida en una estampida durante las celebraciones de fin de año en el famoso Bund de Shanghái. Los sucesos se produjeron cuando la gente comenzó a correr para recoger dinero -que después se supo era falso- que estaba siendo lanzado desde un edificio con vistas al famoso distrito Bund de la ciudad. Alocada por levantar los billetes, la multitud comenzó a aplastarte provocando 36 muertos, cientos de heridos y decenas de personas que quedaron atrapadas debajo de otras. Es considerada la peor estampida ocurrida en China en la época actual.

4. AVALANCHA HUMANA EN COSTA DE MARFIL

Más de 60 personas murieron en una estampida durante una fiesta de Año Nuevo el 31 de diciembre del 2012, en Abiyán, la ciudad más grande y el centro económico de Costa de Marfil. Todo ocurrió durante el espectáculo de fuegos artificiales que al salirse de control, la gente llena de pánico, comenzó a correr provocando una avalancha humana trágica. Más de 60 personas murieron, además de que por lo menos otras 200 resultaron gravemente lesionadas. El gobierno de Costa de informó que lamentablemente entre las víctimas había muchos niños y menores de 15 años de edad.

5. ATENTADO TERRORISTA EN ALEJANDRÍA

El atentado de Alejandría, Egipto se produjo poco después de la medianoche el 1 de enero de 2011. Un artefacto explosivo detonó afuera de la iglesia de Al-Qiddissine, donde los fieles coptos ortodoxos se habían reunido para celebrar la Misa en la víspera de Año Nuevo. Al menos 21 personas murieron y otras 70 personas resultaron heridas. A pesar de que inicialmente se pensó que el dispositivo fue un coche bomba, las autoridades egipcias dijeron que fue perpetrado probablemente por un terrorista suicida.

6. ATENTADOS EN VOLGOGRADO

Los atentados de Volgogrado de diciembre de 2013 fueron dos ataques suicidas islamistas que tuvieron lugar el 29 de diciembre y 30 de diciembre de 2013, en el centro de la provincia rusa. Ambos ataques dejaron un saldo total de 34 muertos​ y 86 heridos. El primer ataque ocurrió el día 29 y fue perpetrado por una atacante suicida que detonó una bomba en el interior de la estación de trenes donde se encontraban entre 200 y 300 personas, matando a 18 personas e hiriendo al menos a otros 50. La estación estaba concurrida debido a las fiestas de fin de año. El día siguiente, el 30 de diciembre en la mañana, ocurrió otro atentado en la ciudad, esta vez contra un trolebús que conecta un suburbio con el centro de Volgogrado. Fue perpetrado por un atacante suicida masculino y dejó un saldo de 16 muertos y 41 heridos.