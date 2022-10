Las uñas «pop art», la nueva tendencia de otoño que desata polémica

El mes de octubre nos ha traído una gran variedad de tendencias para los diseños de uñas y entre las manicuras más populares destacan las «terroríficas» e inspiradas en Halloween; sin embargo, no son las únicas con las cuales derrochar estilo ya que los efectos tornasoles, de perla o espejo han ganado mucho protagonismo, pero ahora todo parece indicar que llegó el momento de retomar una de las ideas más melancólicas de la década de 2010: el «pop art». La «mala» noticia es que su regreso ya ha llamado la atención de muchos y desatado la polémica en la red.

Y si no sabes qué son las uñas «pop art», sólo basta con definir la tendencia artística en la que se retoman aspectos como los anuncios publicitarios, comics, objetos culturales y el cine, pero la gran novedad de todo lo anterior es que se les da un estilo caricaturizado que precisamente recuerda a los comics. En el caso de los diseños de manicura, las uñas se convierten en una especie de lienzo en el que se recrea la textura del papel y de un objeto plano.

Ahora, para acompañar los disfraces y las tendencias de Halloween, estas ideas de manicura han cobrado mucha fuerza y aunque hay quienes ya están buscando las mejores técnicas y colores para lucir unas manos muy llamativas, hay quienes han inundado la red con comentarios como «no me gustan», por lo que la tendencia no ha tardado en desatar la polémica. Lo que es un hecho es que es la nueva tendencia no sólo del mes de octubre, sino de todo el otoño y a continuación te presentamos algunas ideas de cómo sumarte a esta fiebre que no todo el mundo entiende.

Una de las mejores partes es que no tienes que ir con tu manicurista a hacerte las uñas, ya que es una técnica muy fácil de realizar y en cuestión de minutos y de una serie de cuatro pasos tendrás los resultados adecuados. Para ello basta con escoger tu color o colores preferidos, de preferencia los esmaltes en tonos pastel, neón o muy coloridos, ya que la técnica «pop art» se caracteriza por ser muy colorida. Asimismo, para crear ese efecto de volumen son necesarios los tonos negro y blanco, ideales para los detalles.

Lo primero que tienes que hacer es aplicar una capa de color; una vez seca, toma un pincel delgado y aplica el color blanco cerca de la cutícula y expándelo hacia arriba siguiendo la forma curva de las uñas. Posteriormente toma el esmalte negro y crea un contorno al rededor de toda la uña para lograr el efecto de cartón; finalmente, aplica una capa de brillo y estarás lista.

Al tener como referencia el «pop art» los diseños anteriores no son los únicos que se pueden llevar en las uñas, sino que también se pueden conseguir ideas más elaboradas en las que se recuperen los símbolos de los comics, del cine, onomatopeyas e incluso llevar a nuestros personajes preferidos, algo que sin duda salvará a muchos este Halloween para que incluso la manicura combine con el resto del look.

Entre las ideas más populares pueden ir las uñas más coloridas con rojo, azul y amarillo para recordar a Superman, además que esta otra alternativa no despierta tanto la polémica como en las propuestas anteriores; sin embargo, debes de tomar en cuenta que cada persona tiene su propio estilo y siempre puedes llevar las uñas a tu manera e incluso combinarlas como en este otro diseño en el que el efecto de cartón se combina con una onomatopeya y al llevar las uñas en rosa también se da el pretexto perfecto para sumarse al Barbiecore.

Recuerda que las uñas «art pop» son una de las muchas tendencias que tiene el mundo de la belleza para esta temporada de otoño, así que puedes tomar inspiración de ellas y combinarlas con otras técnicas hasta dar con el diseño perfecto para tu estilo. ¿Te animas a renovar tu manicura? El Heraldo