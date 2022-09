Laura Zapata hace responsable a Yolanda Andrade de lo que le pudiera pasar a ella , a su familia o sus propiedades

La guerra mediática que se ha desatado entre Laura Zapata y Yolanda Andrade parece apenas haber comenzado, pues después de que la villana de telenovelas diera su polémica opinión sobre el actual gobierno, la presentadora de Montse & Joe la atacó asegurando que su hermana Thalía la mantenía, por lo que ahora incluso ha expresado públicamente que teme de alguna manera por su vida.

En un reciente encuentro con diversos medios en un aeropuerto, Zapata aseguró que haría responsable a Yolanda Andrade de lo que le pudiera pasar a ella , a su familia o sus propiedades, por lo que incluso ya alertó a su hermana menor, Thalía, sobre los cuidados que debe tener por haber enfrentado la respuesta de la presentadora de Televisa.

“La hago responsable de lo que me suceda a mí, a cualquiera de mis propiedades porque sabe dónde vivo, o a cualquiera de la gente cercana a mí, hago responsable a esta persona. Es peligrosa la persona, es muy peligrosa, han salido cosas tremendas de pavor y de miedo, de su papá, de su hermano, de su familia. Yo no sabía lo que la gente subió, qué miedo, yo pensé que discutía una persona al aire, pero no con esos antecedentes tan graves”, expresó Zapata.

La manera en que la villana de melodramas como Zacatillo, un lugar en tu corazón, María Mercedes o Rosa salvaje ha pensado para frenar los argumento de la presentadora que trabaja con Monserrat Oliver, también ha sido hecha pública, pues como el tema inició en redes sociales, Zapata considera que un video de parte de Thalía hablando sobre el tema podría ser beneficioso.

“Tendrías que tú hacerme a mí, por favor te lo suplico, un video diciendo que ni soy mantenida, que ni me has mantenido, o sea qué pasó, porque yo te invité y te habría la puerta de este medio, pero antes de que tú comenzaras a trabajar en esto, yo ya trabajaba y vivía de esto”, agregó.

A pesar de las diferencias que ha tenido en el pasado con su hermana, siendo la muerte de su abuelita Doña Eva Mangela más reciente, Laura Zapata sigue preocupada por lo que le pueda pasar al resto de su familia por las interacciones polémicas con la presentadora de Unicable, por lo que también le mandó una advertencia a la intérprete de canciones pop como No Me Enseñaste, Equivocada o Amor a la mexicana.

“Yo estos antecedentes se los he mandado a Thalía, diciéndole ‘¡Aguas!’, porque Thalía es una persona casada, tiene hijos, tiene un marido, una persona seria a su lado, es una persona que se ha cuidado mucho”, finalizó.

¿Cómo inició la pelea entre Laura Zapata y Yolanda Andrade?

En una reciente entrevista con Carlos Alazraki, la actriz se lanzó duramente contra el gobierno federal mexicano encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, al asegurar que los programa sociales como la Beca Benito Juárez son bien recibidos por los ciudadanos porque “somos un país de huevones”.

De manera casi inmediata la primera actriz que durará como chica reality en el programa Siempre Reinas de Netflix, trató de especificar a qué tipo de personas se refería:

“Yo dije que éramos un país de huevones, y yo me refería a los chairos, a esos que venden su conciencia, que venden su voto y su dignidad. Por supuesto que yo no me refería a todos los mexicanos porque hay mexicanos maravillosos, que muchos nos están viendo, que muchos están en el campo sudando, que muchos están trabajando”, contó la actriz en un enlace con el programa Chismorreo.

Tras las declaraciones, Andrade salió con un tuit a enfrentar a la villana de las telenovelas: “Laura Zapata, los Mexicanos no somos huevones, la huevona eres tú. Ya se te acabó tu maíz que te daba Thalía. ¡Ponte a trabajar!”.infobae