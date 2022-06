Lesionan a bebé recién nacido tras practicar cesárea ¡con luz de celulares!

Tras un apagón que se registró el pasado 6 de junio en Baja California, un recién nacido resultó lesionado debido a que médicos y enfermeras practicaron la cesárea con la luz de sus teléfonos celulares.

Los hechos ocurrieron en la Clínica de Especialidades Internacional de Mexicali ubicada en Avenida Michoacán de la colonia Pueblo Nuevo alrededor de la 13:00 horas.

De acuerdo a la señora Sonia Andrade, abuela materna del recién nacido de nombre Julián Adriel, relató que su hija Karla Araceli Urizandi tenía programada la cesárea a las 11:00 de la mañana y los médicos permitieron su ingreso hasta las 12:40 de la tarde.

Se va la luz en el hospital

Lamentablemente, minutos después se fue la luz; sin embargo, la joven madre, aún consiente pese a la anestesia, se dio cuenta de la situación y pidió al Doctor David Santoyo Alanis que no quería dar a luz.

«No me quiero operar así sin luz, tengo mucho miedo, no me quiero morir», exclamó la madre.

Pese a la petición, el médico salió del quirófano y le comentó al padre del recién nacido que el quirófano estaba iluminado, incluso lo invitó a estar presente en el parto y en ningún momento tuvo el acceso.

El médico salió más tarde para notificar al padre que su bebé había nacido con hemangioma, por lo que tuvieron que cortar y reconstruir su oreja, así mismo, señaló que se habían ahorrado treinta mil pesos por la operación de oreja.

La señora Sonia, interpuso una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) el pasado jueves 9 de junio y según el Secretario de Salud del estado, Adrian Medina Amarillas, desde un inicio ha estado en contacto con la clínica y ofreció su apoyo a la familia con quiénes se reunirá este jueves para dar continuidad a la salud del bebé que aún se encuentra delicado.