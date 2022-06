Literatura infantil: 7 recomendaciones de libros para aprender sobre la cultura de México y las lenguas originarias

El campo editorial y cultural de la literatura infantil y juvenil se encuentra en constante expansión. Cada vez más, contamos con editoriales, eventos y autores que producen grandes obras de excelente calidad. Simplemente hay que hacer memoria y recordar algunos de estos encuentros, ferias etc. sobre difusión y fomento de la lectura que han tenido lugar en las semanas pasadas.

Sin embargo, junto a este ejercicio de memoria, pensemos también en la oferta de libros infantiles y juveniles en lenguas originarias. ¿Cuántos has visto en lenguas indígenas? ¿Alguna vez has ojeado alguno? ¿Has visto algún evento literario enfocado exclusivamente a estos? ¿Te interesaría leer alguno? Tal vez la respuesta sea que no o quizás nunca has prestado demasiada atención a ello. No te preocupes, la mayoría de la población no solemos reparar en estos temas hasta que nos sentimos aludidos o tocados de alguna manera en específico. De esta forma, puede llegar a parecer sorprendente que en México existen 68 lenguas originarias.

Para tratar de cambiar la poca oferta que hay de estos materiales, es necesario crear una demanda, es decir, si queremos que haya más libros en lenguas originarias, debemos empezar a querer leerlos, comprarlos y compartirlos.