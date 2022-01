Lo dicho, el principal enemigo del Ganso es Morena; la lucha por el poder en marcha

Yo Campesino / Rompimiento

Miguel A. Rocha Valencia

Morena no sólo hizo suyos los vicios del PRI, incluyendo la corrupción sino también la disputa por el pastel del poder, que, a muchos, como el actual machuchón de Palacio Nacional, los hizo buscar espacios de competencia paralelos o contrarios para alcanzarlo. Son lo mismo, pero más corrientes y menos estructurados. Aquél era un partido, Morena es un movimiento de un solo hombre rodeado de tribus, súbditos. Él mismo lo dice.

Los hechos marcan como lo que sentenció Porfirio Muñoz Ledo, quien se puso feliz con la limosna que le lanzaron para que se vaya de embajador a Cuba. Adelantó que el proceso de descomposición del actual partidazo con todo y su mafia de poder, estaba en marcha.

Y así va, es el camino que conocen, se van a confrontar, chantajear y amenazar, aunque en ello lleven un riesgo adicional con el poder fáctico pero muy presente del crimen organizado, el cual gravita fuertemente en los procesos electorales solapado por el ¿Gobierno? Del Ganso de Macuspana.

Veracruz es la muestra más clara con el inepto y arbitrario gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, mecánico de profesión y corrupto por fama pública, quien recibe los apapachos de su profeta desde el Zócalo y le pide a su “ficha” Claudia Sheinbaum, que lo haga público, a despecho de quienes acusan, desde Morena y otros partidos, al servil del mandatario estatal, quien, sin ningún empacho, se prestó para golpear a Ricardo Monreal.

Es obvio que el zacatecano coordinador de los senadores morenos no volverá a ser invitado a Palacio Nacional a desayunar, a la mejor ni siquiera en audiencia cuando los lacayos de la cámara alta vayan a postrarse a los pies del tlatoani para entregarle algún resultado favorable en torno a la contrarreforma eléctrica.

No valen ya, como se ha visto, que Monreal Ávila insista en quedar bien con el profeta de la 4T, lo desoye, no importa su promesa de no confrontarse. El oráculo de Palacio reconoce en él a quien, por méritos propios, podría disputarle el cetro a la “corcholata” de la CDMX.

En Veracruz siguen matando gente, políticos y periodistas; la violencia en pleno con una criminalidad que llega a buscar cómplices en los patios y oficinas del Palacio de gobierno sin que se le ponga freno, por el contrario, pareciera que Cuitláhuac García se siente cómodo pues le permite echar mano de los instrumentos de seguridad pública y justicia a su antojo, establecer consignas para perseguir y encarcelar a los “indeseables”. Tierra de nadie diría el clásico.

Es decir, ya es un juego abierto; Monreal Ávila no tiene alternativa, mantendrá la esgrima política en el ánimo de no enfrentarse frente a frente con el ganso, sabe que no lo van a juntar porque sí ven en él un peligro al proyecto radical del dueño de la 4T donde saben cómo se ha manejado con grupos empresariales, de la sociedad civil y los odiados clasemedieros-aspiracionistas donde podría sentar una plataforma de lanzamiento hacia la disputa del poder.

También saben en Palacio Nacional, Monreal encabeza una corriente menos autoritaria y radical que se resistirá a la imposición de decisiones verticales. Hay senadores que lo siguen, diputados listos para jugársela incluso desde la oposición, dirigentes partidistas dispuestos a sumarse a un proyecto que no busque la confrontación y se oponga a la transexenalidad que busca el caudillo de Tepetitán imponiendo una marioneta en la silla presidencial.

Es obvio que los golpes van a crecer y llegará el momento de las definiciones, en tanto, se suman inconformidades, ahí está Oaxaca. Se dará la misma lucha interna que debilitó y fragmentó al PRI con todo y sus estructuras verticales, Morena no las tiene, existen liderazgos, tribus que reclaman parcelas de poder.

No sabemos si el zacatecano aguantará la presión, pero es obvio que la confrontación no tarda en definir facciones, posiciones, donde desde el antiguo palacio del Ayuntamiento saldrán misiles incluyendo los de resentimiento y revancha incubados por Martí Batres asociado con Dolores Padierna y esa corriente que se siente dueña ya del país y pide apoyo en el extranjero, a gorilatos destinados a fenecer.

Veremos…