Localizan a Periodista José Luis Gamboa Arenas, se sospecha fue asesinado

De forma por demás extraña, hoy se difundió el asesinato del periodista José Luis Gamboa Arenas, director del diario digital Inforegio y ex director de La Noticia. Encontrado muerto la noche del miércoles pasado en el fraccionamiento Floresta ayer por la mañana fue identificado por un familiar y hasta hoy se conoce la noticia del artero asesinato.

Por su parte las asociaciones de periodistas y la CEAPP no han emitido pronunciamiento alguno de justicia a las autoridades y extraña la forma en que se perpetró su crimen.

Trascendió que Gamboa Arenas, periodista muy apreciado por el gremio de la ciudad y puerto de Veracruz fue encontrado muerto a puñaladas el miércoles por la noche en calles del fraccionamiento Floresta, cerca de su casa.

Trascendió que la Fiscalía dio fe de su muerte, pero no tuvo la identidad del comunicador por lo que fue trasladado al Semefo como desconocido.

Fue hasta ayer viernes que un familiar acudió al Semefo tras buscarlo prácticamente durante dos días y lo identificó.

Se conoció que José Luis Gamboa Arenas fue asesinado con saña por lo que se duda que su muerte haya sido producto de un asalto debido a que días antes había hechos críticas duras en su medio informativo.