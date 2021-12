López Obrador niega que su secretario cometiera delito con dinero irregular

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó este lunes que las imágenes filtradas de su secretario particular, Alejandro Esquer, depositando dinero en un banco corresponden a un donativo para damnificados de terremotos y aseguró que las autoridades resolvieron que no fue un delito.

«El tribunal en su momento resolvió que no había ningún delito, pero aplican la máxima del hampa del periodismo de que la calumnia si no mancha, tizna. Están ahora desatados», criticó en su rueda de prensa matutina en Palacio Nacional.

El portal Latinus, del periodista Carlos Loret de Mola, publicó la semana pasada un video de Esquer y otros colaboradores de López Obrador depositando en 2017 varios millones de pesos de forma presuntamente irregular en un operativo conocido como «carrusel».

Según la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), los personajes depositaban 50.000 pesos (más de 2.300 dólares) y se volvían a formar en distintos bancos hasta alcanzar 44 millones de pesos (más de 2 millones de dólares) para eludir la ley antilavado.

López Obrador aseguró que ese dinero corresponde a la iniciativa de su partido, el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), para apoyar a los damnificados de los terremotos de 2017.

Contó que Morena recibió una denuncia durante la campaña electoral de 2018 por ese donativo, que fue investigado por el Instituto Nacional Electoral (INE), quien pidió a los bancos imágenes de las entregas del dinero.

«Ahora un periodista corrupto, Loret de Mola, da a conocer las tomas de la cámara del banco. Esta información ya la tenía el INE y el Tribunal Electoral», dijo López Obrador.

Este es el tercer videoescándalo difundido por Latinus que salpica al círculo cercano del presidente López Obrador, quien asumió en diciembre de 2018 con la promesa de acabar con la corrupción.

El sitio divulgó un material en julio pasado en el que Martín Jesús López Obrador, hermano de López Obrador, recibió en 2015 dinero en efectivo de David León Romero, entonces representante del Gobierno de Chiapas y después titular de Protección Civil en los primeros meses del Gobierno de López Obrador.

Antes, el 20 de agosto de 2020, Pío López Obrador, también hermano del presidente mexicano, apareció en un primer video en el que también recibía dinero de León Romero, quien ha sido político del Partido Verde Ecologista de México, actual aliado del Gobierno.efe