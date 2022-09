‘LOS ANILLOS DE PODER’ DEMUESTRA QUE LAS COMPARACIONES CON ‘LA CASA DEL DRAGÓN’ NO TIENEN SENTIDO ¿Ha valido la espera para este retorno a la Tierra Media?

Crítica SIN SPOILERS de ‘El señor de los anillos: Los anillos de poder’ de Amazon Prime Video

«No teníamos una palabra para la muerte, porque pensamos que nuestras alegrías serían interminables». Esta línea típicamente dramática del primer episodio de ‘Los anillos de poder’ describe una época pacífica en la Tierra Media, que se arruinó con la llegada de Sauron, pero podría describir fácilmente franquicias como ‘El señor de los anillos‘ en general. Después de la gran trilogía de películas de ‘El señor de los anillos’ y la innecesaria trilogía de ‘El Hobbit’ que la siguió, la franquicia regresa una vez más con la que muchos afirman que es la serie más cara jamás realizada.

Prime Video tiene mucho en juego aquí. Pensad en Gollum, excepto que es toda una sala de juntas de inversores frotándose las garras y chasqueando los labios con voraz anticipación.

Lo mismo podría decirse de los fans, aunque esta nueva adaptación no se basa en un solo libro de JRR Tolkien, por lo que probablemente también haya un poco de escepticismo y miedo al mismo tiempo.

Por suerte, las primeras reacciones han sido abrumadoramente positivas y podemos repetirlas en esta crítica… en su mayor parte. Aplicar adjetivos como «audaz» y «ambiciosa» es de justicia cuando se trata de esta franquicia, y se extienden a lo que hemos visto hasta ahora de la serie.

En tan solo dos episodios, la construcción del mundo es tan impresionante e intrincada como podrías esperar. Es el tipo de serie que merece ser vista en la pantalla grande en lugar de en tu teléfono, pero eso no impedirá que los fans visiten la Tierra Media a través de una pantalla de seis pulgadas. Realmente es una pena, porque el director JA Bayona también hace un trabajo magnífico al encapsular la esencia de este mundo, hasta el punto de que no echamos de menos a Peter Jackson en absoluto.

Sin embargo, eso no quiere decir que la serie esté a la altura de la trilogía original todavía. Si bien puede que no sea justo hacer tales comparaciones desde el principio, debemos hacerlo, porque es inevitable, ya seas un fan o no.

La grandiosidad está ahí y las imágenes son lo suficientemente lujosas, pero la narrativa general aún no está funcionando del todo, y un elenco sobrecargado también afecta al ritmo. Sin embargo, el episodio dos ya es una mejora con respecto al primero en ese sentido una vez que algunas de esas fuertes introducciones han terminado

Problemas similares con la construcción del mundo de la trilogía podrían descartarse más fácilmente debido a la naturaleza grandiosa de esas películas. Dibujar una trama épica durante tres horas es muy diferente a dibujarla durante ocho, como lo hace aquí la precuela.

Algunas carismáticas interpretaciones ayudan a consolidar el material, incluidas las de Morfydd Clark y Robert Aramayo, así como el papel hilarante de Owain Arthur como un príncipe de los enanos. Una vez que más personajes tengan espacio para respirar en este abarrotado reparto, sin duda surgirán nuevos favoritos como lo hicieron en las películas. Pero no son solo esas películas originales de la franquicia con las que ‘Los anillos de poder’ se ha visto obligado a competir.

Con su amor compartido por los dragones y las pelucas rubias, es desafortunado que ‘El señor de los anillos’ haya regresado al mismo tiempo que ‘Juego de tronos‘, y no porque uno sea mejor o peor que el otro. Simplemente significa que ‘La casa del dragón‘ y ‘Los anillos de poder’ se enfrentarán entre sí independientemente de sus respectivas primeras temporadas.

Ahora bien, cuando realmente las analizas, las dos series en realidad no compiten en absoluto. Sí, ambos ocupan el mismo espacio de fantasía épica y de cocción lenta, pero ‘Los anillos de poder’ se inclina mucho más hacia la construcción de mundos brillantes y las luchas antiguas entre el Bien y el Mal. ‘La casa del dragón’, en cambio, está más preocupada por las guerras de poder palaciegas y las luchas entre el incesto y la tradición.

Ambas son épicas, emocionantes y sorprendentes a su manera, pero con sus diferentes enfoques sobre el género fantástico, y sin mencionar las diferencias en sus escenarios, hay espacio más que suficiente para la Tierra Media y Poniente por igual. Y eso es una suerte para nosotros, porque ninguno de ellos terminará pronto.

Parece entonces que, con el retorno de dos de las mayores franquicias de fantasía de todos los tiempos, «nuestras alegrías» permanecerán «interminables» durante muchos años. A no ser que Gollums los inversores se pongan tacaños y las cancelen antes de tiempo para ahorrar su preciado dinero.

‘El señor de los anillos: Los anillos de poder’ se estrena en Prime Video el 2 de septiembre de 2022.fotogramas