Los cierres… ¿circo, teatro o convicción?

En política, todo ha cambiado en forma acelerada.

Y más ahora por la pandemia.

La legua de las campañas está por concluir. Vienen los “cierres de campaña”, síntesis de anhelos, de demandas y de exigencias ciudadanas, de compromisos claros.

Nada se dejará afuera.

Ahora, la clientela política no es para siempre; como no lo fue la que tuvo el PRI, que viene a tratar de reverdecer laureles; tampoco lo será ahora la de Morena. Quién sabe cómo esté el país no en seis sino en solo tres años.

Y faltan convicciones, convicciones e ideales.

Convicciones de partido, ideales claros de patria, de federalismo, de lo que es o debe ser una República.

Que a los eventos de cierres de campaña, vaya gente a un acto de partido porque ellos quieren ir, no porque los lleven. Y menos por lo que les vayan a dar, que ahora es casi nada. Ni siquiera por lo que les pudieran musicalmente ofrecer.

Todo parece cíclico, también en política. Cuando la pandemia pase, volverá el circo, el teatro, el espectáculo.

Que hoy sea reflexión, convencimiento, compromiso.

Que los partidos no sean más agencias de colocaciones, sino escuela de capacitación y civismo por un país que se siente hueco. De otra manera no se explicaría como hemos aguantado tanto al de “las mañaneras”.

Ocurrencias y mentiras se prodigan.

Por ahora, el trabajo cercano, el de “cierre de campañas”, se bifurca.

En los “cuartos de guerra” se apuran ideas, respuesta a compromisos. Y los candidatos pulen lo que dirán, ya sea leyendo, ya sea improvisando.

Ahora mismo y en la víspera, son los tramoyistas los que preparan escenografías, los utileros, los sonideros, los del video. Se improvisan tapancos y se toman medidas de las “carpas”. Todo el staff se apresura.

Los cierres de Morena:

El mayor, el de su candidata a gobernadora Celia Maya, será este domingo en Plaza de Armas, justo en el centro político del estado, a eso de las diez de la mañana. El lugar escogido lleva mensaje; ojalá que el discurso de Celia también.

La asistencia es impredecible.

¿Se respetarán los Protocolos de Salud no solo para este sino para todos los demás eventos y de todos los partidos?

El domingo es 30 de mayo y puede cambiar la coloración del semáforo.

El de Arturo Maximiliano García, candidato de Morena a la presidencia municipal de Querétaro, será el domingo 30 de mayo en la Plaza de los Fundadores, a las 6.30 de la tarde.

Mañana sábado hará su cierre Domy, la candidata de Morena a la presidencia municipal de Corregidora, a las seis de la tarde en el Jardín Principal de El Pueblito.

Bety Robles, candidata por Morena al tercero federal, lo hará este sábado a las 6.30 en la explanada de la Delegación Felipe Carrillo Puerto.

La inquieta y siempre valiosa mujer de Carmen Gómez, candidata al IV distrito local, lo realiza este viernes por la tarde – 19 horas – en el Mercado Revolución “El Mercadito”, de la colonia Menchaca II, en donde estará un elenco artístico integrado por Vicente Osorio y Fausto Sanabria, Luis Aguilar – el nuevo -, Getsemaní y Lolo Samo. También ahí le acompañará Arturo Maximiliano García.

Los del PRI.

Abigail Arredondo, su candidata a gobernadora, realizará cierres en cuanto municipio pueda. Estará el domingo en Tequisquiapan con Toño Macías a la una de la tarde en el lienzo Charro “El Herradero”.

Con Héctor González Flores mañana a las 7 de la tarde en la Plaza Hidalgo de El Pueblito.

Con Gustavo Nieto el martes a las 6, en algún lugar por confirmar de la cabecera municipal.

En Tolimán con Miguel Herrera el domingo a las siete de la tarde. En Cadereyta con Carlota Ledesma a las seis pero del miércoles, último día de campaña.

Un día antes, el martes 1 de junio, estará en Ezequiel Montes con Lucy Quintanar a las 8 de la noche.

También el miércoles 3, acompañará en una caravana a Lupita Cárdenas en el municipio de El Marqués.

Y como un evento de mucho ambiente, estará con Mary Alemán, candidata a la presidencia municipal de Querétaro, el domingo a las once de la mañana en la Arena Querétaro.

Los del PAN.

Mauricio Kuri candidato a gobernador por este partido y” Querétaro Independiente”, junto con Luis Bernardo Nava candidato a la presidencia municipal de Querétaro, tendrá mañana sábado cierre de campaña en la Unidad Deportiva Reforma Lomas a las 19 horas.

El domingo y a eso del mediodía, estará en Corregidora con Roberto Sosa. Y ese mismo domingo pero en la tarde, estará con Roberto Cabrera en San Juan del Río.

Movimiento Ciudadano.

En Corregidora pero por Movimiento Ciudadano, Cuah Ríos, el candidato a la presidencia municipal, tendrá su cierre el martes 1 de junio a las 7.45 de la tarde, en el Jardín Principal de El Pueblito.

Y el resto de los candidatos de este y del resto de los demás partidos, harán lo mismo en diferentes lugares y a diferente hora.

Los candidatos a presidentes, han buscado las plazas públicas o el Jardín Principal de la cabecera municipal, en horarios escalonados para evitar cualquier roce o contacto entre sus seguidores.

Esto, señores, está por terminar y dejar caer el telón de esta obra electoral 2021. Esperan todos el aplauso del respetable pero también pueden recibir silbatinas, para que sea finalmente el INE y el IEEQ quiénes tengan todo listo para las elecciones de este domingo 6 de junio.

Participar sí importa.