Los leggins son la prenda perfecta para otoño, así puedes usarlos todos los días

Si eres de las mujeres que todos los días repite «no tengo nada que ponerme» es porque no has invertido en los básicos del guardarropa que te ayudarán a salir de un apuro sin importar la ocasión y así como los jeans forman parte de esta exclusiva lista, los leggings también son grandes aliados con los cuales conseguir los looks perfectos sin tener que poner mucho esfuerzo.

Por si fuera poco, los leggings son tan versátiles que se pueden llevar en cualquier ocasión y etiqueta, es decir, que de un look deportivo puedes pasar al más elegante y sofisticado para ir a la oficina; el truco para lograrlo está en saber con qué prendas y calzado combinarlos. Además, un secreto de las amantes de la moda (entre ellas muchas celebridades) es tenerlos en todo tipo de colores y texturas.

Y es que si por algo se caracteriza el otoño es por llevar todo tipo de colores, incluyendo aquellos neutros y tierra, además de darle un toque de color con apuestas como el mostaza o el fucsia, pero para mantener el estilo perfecto y poder recurrir a este tipo de prendas todos los días hay que apostar por el negro, el verde, el beige e incluso el blanco, así como aquellos afelpados por dentro para los días más fríos, y los de cuero para una imagen muy glamurosa o elegante.