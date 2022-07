Los mejores videojuegos de Yu-Gi-Oh! El legado de Kazuki Takahashi trascendió más allá de las cartas

A finales de los 90s se comenzó a popularizar una serie de cartas de monstruos llamada Yugioh, evidentemente de la mano del avance tecnológico, aparecieron varios videojuegos que van directamente relacionados con el modo de juego que se presentan en los episodios.

Recientemente su creador, Kazuki Takahashi fue encontrado sin vida en las costas de nago y aunque al momento de redactar esta nota la investigación sigue realizándose, estos son algunos videojuegos que dicho creador inspiró gracias a Yugioh.

Videojuegos de Yugioh

Yugioh tiene muchos videojuegos, algunos de estos son muy importantes para la cultura popular, así que para preservar el legado de Kazuki Takahashi, el primero de la lista se trata de Wheelie Breakers, dicho título combina la acción de las motocicletas que aparecen en Yugioh 5D con las cartas de monstruos, dicho título salió para la consola Nintendo Wii.

La franquicia combinada con las consolas portátiles, se lleva de la mano, entre tantos títulos que aparecieron para la misma, Nightmare Troubadour lanzada para el Nintendo DS nos pone en emocionantes duelos sacados directamente de la popular serie, además este videojuego incluye más de mil cartas completamente jugables.

Las plataformas de generación anterior también se vieron dominadas por la efervescencia de Yugioh, con el título Legacy of the Duelist: Link Evolution, aunque no cuenta con una historia profunda, el valor de dicho videojuego es que puedes retar a un duelo a todos tus amigos en el modo online.

Considerado por los críticos cómo uno de los mejores videojuegos de la franquicia, Yugioh GX Tag force, lanzado para la PSP y Playstation 2 nos coloca en el papel de ser un estudiante de la academia de duelos, nuestro papel será crear lazos de amistad con los demás estudiantes para poder formar equipo y ganar el torneo escolar.

El mundo de las PC, se volvió popular en los primeros años de la década de los 2000, ya que aparecieron títulos de Yugioh para la misma, además los requisitos eran mínimos para poder funcionar, así que esto les dió mayor fama a cada uno de ellos y para buena noticia de los fans, constó de una trilogía.

Comenzando con Yugioh power of chaos, seguido de Kaiba Revenge seguido de Joey The passion, en cada uno de ellos tu enemigo principal será cada uno de los personajes antes mencionados, además en aquella época los mods para PC comenzaban y la comunidad hizo algunas modificaciones y actualizaciones a dichos videojuegos.

Finalmente, Yugioh the forbidden memories para la Playstation es uno de los títulos más jugados de toda la franquicia, de hecho muchas personas en la actualidad piden su remake o bien poderlo jugar en consolas actuales, hay muchos tips trucos y videos de la jugabilidad en la red.

Así que con estos títulos podemos honrar y ver cómo el legado de Kazuki Takahashi, impactó en la cultura popular, llegando a cada rincón del mundo, dichos videojuegos se mantienen aún vigentes y muestran todo el talento que tuvo el famoso creador de Yugioh.

