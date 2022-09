Los peligros y problemas del sobreentrenamiento

De todos son más que conocidos los beneficios del ejercicio físico que constantemente destacamos y por los que siempre animamos a practicarlo de forma habitual, no obstante, cuando se pauta la actividad física a realizar siempre reiteramos que la musculatura debe descansar y que el entrenamiento siempre debe ir acompañado de una alimentación equilibrada y adecuada al desgaste físico.

Pero… ¿qué es el sobreentrenamiento y qué problemas nos acarrea?

«El sobreentrenamiento se entiende como el estado físico resultado de un entrenamiento por encima de la capacidad de recuperación del organismo», nos cuenta Sonia Lucena, psiconutricionista.

Muchos aficionados al fitness, en ocasiones, inspirados por una imagen idealizada de personajes públicos, en el afán del cambio rápido pretenden entrenar mucho y todos los días, es entonces cuando hay que hacerlos entender que nuestro cuerpo necesita recuperarse no solo para obtener un mayor rendimiento sino para no perder el equilibrio.

El equilibrio es imprescindible para lograr cualquier propósito, por ejemplo, en lo que a la alimentación se refiere, las personas que realizan dietas extremas o restrictivas pasan del todo al nada con mucha facilidad, lo cual les lleva a adelgazar y engordar constantemente y esto tiene relación con nuestra necesidad de encontrar el equilibrio. Si restringimos nuestra alimentación privando a nuestro organismo de los macronutrientes y micronutrientes que necesita se producirá una desregulación que a menudo se traduce en ansiedad pues nuestro cerebro buscará la manera de llevarnos de nuevo al equilibrio, lo que se denomina homeostasis.

Con el entrenamiento ocurre exactamente lo mismo, si sobrecargamos nuestro cuerpo entrenando en exceso o por encima de la absorción de energía que realizamos, intentará buscar el equilibrio, por lo que se producirán síntomas como:

-Insomnio: Cuando sobreentrenamos nos sometemos a un estrés extremo, en esta situación nuestro sistema homeostático busca equilibrarnos y nos manda señales de alerta y el encargado de esta misión es nuestro sistema nervioso simpático al cual hemos sobrecargado, por ese motivo, aunque estemos muy cansados conciliar el sueño será un problema. (20 trucos para dormir mejor, descansar y conciliar el sueño).

-Agotamiento: Este síntoma se puede justificar como el resultado de entrenar mucho, sin embargo, de nuevo nuestro cerebro nos manda señales y nos pide parar, de modo que el cansancio generalizado es una alarma clara de que debemos regular el esfuerzo físico al que nos estamos sometiendo.

-Disminución del rendimiento: ¡Tu cuerpo no puede más! y progresivamente observas que rindes menos que antes, incluso esforzándote menos tu capacidad será menor.

-Molestias musculares o, a mayores, lesiones: A gritos tu organismo te suplica que pares, no tiene tiempo de regenerar tus tejidos musculares por lo que puedes notar calambres, tirones, inflamación o roturas musculares. Algunas de las lesiones producidas durante un proceso de sobreentrenamiento tardan mucho tiempo en recuperarse y otras no se recuperan completamente. (Los mejores ejercicios para aliviar el dolor de espalda).

-Aumento del cortisol: Si siempre has oído que el ejercicio físico fortalece el sistema inmune, estás en lo cierto, pero el sobreentrenamiento ejerce el efecto contrario, una de las razones es el estrés sostenido que activa el cortisol, el cual, aunque a priori es un antinflamatorio, mantenido en el tiempo se convierte en un inflamatorio, el cual debilita el sistema inmune y tendrás mayor propensión a infecciones, catarros, etc.

Así mismo, el estrés que activa el cortisol se asocia con inestabilidad emocional pues en nuestro cerebro reptiliano, el cortisol se activaba en situaciones de peligro las cuales, como es lógico adivinar, se asocian con irritabilidad, nerviosismo y estado de ánimo inestable.

Por otra parte es más que conocido que el cortisol aumenta la glucosa en sangre por lo que favorece el aumento de peso y al mismo tiempo disminuye el crecimiento muscular, justo lo contrario que quieres obtener cuando haces ejercicio físico.

-Favorecimiento de patologías serias como la vigorexia o adicción al deporte que lleva a una necesidad compulsiva de tener un cuerpo fuerte, distorsión corporal y baja autoestima que en muchas ocasiones motiva a consumir sustancias nocivas con el objetivo de conseguir el cambio idealizado.

Por lo que a todos los efectos el sobreentrenamiento no beneficia a tu salud física ni mental. No te fijes estereotipos ideales según el criterio popular, fíjate metas realistas que te lleven a ser cada día tu mejor versión y sobre todo, marca el foco de tu autocuidado en tu salud, no entrenamos solo para estar más tonificados, fibrosos, marcados o delgados, esos son beneficios colaterales, el verdadero provecho del entrenamiento estriba en resultados permanentes: mayor masa muscular, más agilidad, aumento de la masa ósea, mejoras cognitivas como fortalecimiento de nuestro hipocampo el cual es responsable de nuestra memoria, beneficios cardiovasculares que nos lleven a evitar cardiopatías y enfermedades cognitivas degenerativas, mejor humor como consecuencia de la regulación de la serotonina, aumento de las endorfinas y equilibro de la dopamina, mejor ánimo del cual también son responsables la adrenalina y noradrenalina y un largo etcétera que debe primar por encima de los meros resultados estéticos.Mensheart