Los Tigres del Norte: Lanzan su nuevo tema “Mal negocio” compuesta por el autor del éxito «Despacito» | VIDEO

Los Tigres del Norte siguen dando sorpresas a sus fanáticos, ahora lanzaron el video del tema “Mal negocio”, una canción cuyo título puede confundir a los fanáticos que llegaron a pensar que se trataba de un narcocorrido, según comentarios en redes sociales, pero la verdad es que corresponde a una historia de despecho.

La letra es de la autoría de Erika Ender, una cantautora originaria de Panamá y la mente maestra detrás de varias canciones conocidas mundialmente, la más popular es “Despacito”, el éxito de Luis Fonsi y Daddy Yankee que le dio la vuelta al planeta y con la que se popularizaron por varias semanas en las primeras listas de popularidad en México y otros países.

Ahora Erika Ender otorgó a Los Tigres del Norte la responsabilidad de interpretar “Mal negocio”, el proyecto forma parte del disco “La Reunión Deluxe” lanzado en 2022 por los artistas de regional mexicano, el video recientemente está disponible en YouTube.

En las imágenes se aprecian Jorge Olegario Hernández Angulo, Hernán Hernández Angulo, Eduardo Hernández Angulo, Luis Hernández Angulo y Óscar Angulo Lara en una sesión en vivo y cada uno haciendo lo suyo, en esta ocasión es Hernán quien interprete en su totalidad la pieza.

“Fuiste solamente un mal negocio

Que acabó endeudándome hasta el alma

Y las que me ven con otros ojos

Dicen que perderte es mi ganancia

Fuiste solamente un mal negocio

No eras la mitad que me faltaba

Porque ni siquiera fuimos socios

Te fuiste dejándome sin nada”, dice parte de la canción