Lucerito Mijares: la pasión que ni Lucero ni Mijares le heredaron | VIDEO

La cantante y actriz mexicana reconocida en el continente americano como “La novia de América”, Lucero, difundió a través de su cuenta de Instagram, una historia junto con su exitosa hija, la también cantante Lucero Mijares, con una gran noticia.

Madre e hija serán parte de la portada de la revista “Quien” de este mes y la talentosa madre está más que feliz por la inclusión de su retoño, quien a pesar de que no es una artista consagrada y todavía está a prueba frente a las cámaras de los medios se le vio bastante bien y muy alegre en la sesión de fotografías.

Lucero narró que ambas estuvieron de visita por Nueva York, visitando y disfrutando obras de teatro musicales, en este sentido fue todo un descubrimiento para Lucero saber que su hija es fan de ese tipo de teatro, cosa que de acuerdo con sus propias palabras no es algo que haya heredado de ninguno de sus padres (ella y el cantante Mijares).

“Nosotros nunca hemos pertenecido al mundo teatral realmente y aunque yo he hecho teatro en mi carrera y me ha gustado mucho, no es mi máxima pasión probablemente y no he hecho tantos musicales así como para que ella se contagiara de ellos o los hubiera vivido desde niña”, señaló Lucero.

Una posible estrella del teatro musical

La confesión es un dato interesante, porque podría marcar la pauta para un futuro promisorio para su hija, si bien, como ella misma lo dijo, no está empapada de ese ambiente, si podría enfocarse en trabajar de lleno ene se ámbito y volverse una estrella del teatro musical como lo son figuras como Lolita Cortés o Carlos Rivera.

Y de Mijares ni se diga, el papá de Lucerito es toda una figura de la música, incluso muchas de sus canciones junto con las de Lucero son utilizadas para otras obras como “Mentiras, el musical”, sin embargo, tampoco es un conocedor ni experto en teatro musical.

Lucero cerró diciendo que le encanta esta faceta de su hija, porque no sabía que tenía esta fascinación por el teatro musical y señaló que en su viaje por Broadway estuvo encantada, por lo que no sería nada descabellado que en un futuro, la hija menor de Lucero y Mijares nos sorprenda con una incursión en el teatro musical mexicano.

El Heraldo