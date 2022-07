Lucero rompe el silencio y confiesa el desplante que Mijares le hizo en su Luna de Miel | VIDEO

Lucero y Mijares se han consolidado como uno de los dúos más reconocidos y apreciados dentro del mundo del espectáculo en México, esto desde que nació su romance durante el rodaje de la película Escápate conmigo, en la que protagonizaron una historia de amor invaluable en junio de 1987.

A pesar de que fue hasta 1997 que se casaron, la famosa actriz y el aclamado cantante cosecharon año tras año una química que fue seguida por los medios y por sus fans, por lo que es fácil comprender que su relación fue una de las más seguidas hasta su divorcio en marzo de 2011, esto luego de 14 años de casados y uno de novios

Lucero y Mijares se llevan bien tras su divorcio

Luego de enfrentar decenas de polémicas respecto a la relación que tienen tras su divorcio hace 10 años, ahora los famosos cantantes han vuelto a sorprender a sus seguidores al reaparecer juntos en las pantallas tras aceptar trabajar como conductores en el programa «El retador» emitido por la cadena Televisa.

Desde entonces se ha confirmado que ambos famosos cantantes llevan una relación de expareja bastante sana, algo que ya presumían en el pasado debido a que tienen dos hijos en común José Manuel y Lucerito Mijares Hogaza.

Lucero recuerda el desplante que Mijares le hizo la noche de su boda

Es bajo este panorama que se sabe que constantemente ambos famosos están en el centro de los reflectores, por lo que recientemente la famosa cantante y actriz conocida como «La novia de América» ha causado furor luego de romper el silencio y hacer una fuerte revelación respecto a un desplante que Mijares cometió en la noche de su boda.

La famosa cantante, compositora, actriz, presentadora de televisión y empresaria mexicana fue abordada por diversos reporteros mientras estaba en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en donde recordó que en la noche de bodas ella estaba envuelta en una atmósfera romántica y salió al balcón a ver las estrellas, lugar al que invitó a Mijares, sin embargo, el «soldado del amor» prefirió quedarse en el interior de la habitación viendo el futbol americano.

«Yo salí a la terraza, y me acuerdo vagamente, que le dije: ‘ven a ver la estrellas’, me dijo: ‘ya las estoy viendo’, le dije: ‘¿cómo? Desde ahí dentro no se ven'», recordó la famosa de 52 años, a continuación te mostramos el momento en que Lucero recuerda esta anécdota que ahora toma con gracia.

El Heraldo