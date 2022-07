Lucila Mariscal: Así va el estado de salud de la actriz tras su operación de cadera | VIDEO

En diciembre del año pasado, el mundo del espectáculo se llevó un gran susto después de que Lucila Mariscal sufrió un caída que le generó fuertes dolores en la cadera. Esto la tuvo inmovilizada por muchos meses hasta que se puso en manos del doctor Julio Ramos, quien le puso una prótesis con la que ya dio sus primeros pasos, algo que suplicó poder volver a hacer.

Después de haberse sometido a la intervención quirúrgica, la actriz de 79 años de edad comenzó a andar apoyada por con una andadera; sin embargo, es parte de la rehabilitación que debe de hacer si desea recuperar la movilidad de la que antes gozaba.

«Se que voy a estar bien porque personas con las que me he topado que tienen su especialidad… Va a costar un poco, pero siempre he sido fuerte y valiente. Yo creo que sí y ustedes se darán cuenta de que sí puedo», declaró la comediante para las cámaras de De Primera Mano.

¿Cómo va la recuperación de Lucila Mariscal? A casi un mes de que Lucila Mariscal diera sus primeros pasos, el mismo programa se puso en contacto con ella para conocer su estado de salud y el avance que ha tenido. Ella, feliz y con una evidente mejora en su rostro, aseguró que va bien en su proceso de recuperación, pues su terapeuta ya hasta la felicitó. «Me dijo que era yo muy disciplinada», mencionó. Por otro lado, la actriz afirmó que le urge caminar bien y sin ningún apoyo de nada. Ante un proceso tan complicado, la comediante señaló que la actitud es muy importante en el ser humano, pues si se deja que la tristeza impere ésta se lleva a las personas. «Todo es cuestión de actitud porque hay personas que se derrumban. Yo estaba derrumbada cuando no estaba operada, llegué a un momento de una desesperación total y absoluta, pero tras una llamada telefónica que tuvimos Gustavo Adolfo Infante, una conversación me empezó a cambiar todo…», explicó para De Primera Mano.