Lucila Mariscal da sus primeros pasos después de cirugía de cadera; volvió a sonreír | VIDEO

Lucila Mariscal volvió a sonreír después de que padeciera fuertes dolores en la cadera a causa de una caída que sufrió en diciembre y que desde entonces la incapacitó para poder caminar. A pesar de los pronósticos ella sacó fuerzas de flaqueza y se puso en manos del doctor Julio Ramos, quien le puso una prótesis y ahora se recupera de manera satisfactoria; ya dio sus primeros pasos.

Apoyada con una andadera, la comediante de 79 años dijo estar satisfecha con el resultado de la intervención quirúrgica. Además enalteció la labor del médico y la de todo su equipo de colaboradores, pues gracias a ellos su sueño de volver a caminar se ha hecho realidad.

«Se que voy a estar bien porque personas con las que me he topado que tienen su especialidad… Va a costar un poco, pero siempre he sido fuerte y valiente. Yo creo que sí y ustedes se darán cuenta de que sí puedo… Estoy súper mega agradecida por las atenciones que ha tenido conmigo desde traerme de la CDXM a Guadalajara. Estoy tan agradecida con todos, pero básicamente con el doctor porque me mandó a traer…», dijo Lucila Mariscal en entrevista para De Primera Mano.