Madres de familia cierran escuela de El Rosario

“Estamos pidiendo solución a la USEBEQ, ya que ya tenemos días de que no nos dan ninguna respuesta a la falta de una maestra, nos quieren cerrar un grupo, ayer vinieron y rompieron el candado sin ninguna autorización por la USEBEQ, la verdad es que si algo se llega a perder, nosotros no nos hacemos responsables más que ellos que rompieron el candado”.

Las madres de familia que este viernes permanecieron al exterior del plantel con cartulinas con peticiones de una docente, aseguraron que desde que se reanudaron las clases educativas no han tenido clases los estudiantes, pues falta un maestro y la USEBEQ no ha hecho nada al respecto.

“Hay niños con discapacidad, nos quieren cerrar un salón, es imposible que estén todos en un salón y encerrados, pues necesitan más prioridad y necesitan más espacio y ahora resulta que la USEBEQ no tiene dinero para darnos una maestra, que se solucione este problema porque no es justo, ya tenemos toda esta semana desde el lunes, la única respuesta es que rompieron cartulinas, quitaron candados, no nos dan respuesta”.

Aseguraron que la respuesta de la USEBEQ es fusionar a los niños de segundo y tercer grado de preescolar, sin embargo, la infraestructura educativa que hay en este lugar impide que en un salón pueda haber más de 35 estudiantes, además de que afirmaron que representa un riesgo para los alumnos por la pandemia por Covid-19.

Advirtieron que permanecerán afuera de la escuela hasta contar con una respuesta, por ello, descartaron que el lunes se abra la institución, pues primero buscarán una respuesta por parte de la dependencia estatal para contar con una solución a ello. Diario de Querétaro.