Maluma: ¿Cuánto cuesta «Contraluz», el mezcal que el ídolo colombiano produce en Oaxaca?

“Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer infinitamente a Dios, al universo, a mi familia (…) En general a todos por ayudarme a materializar este sueño, el cual veníamos hace un tiempo trabajándolo y verlo ahora hecho realidad y justamente a la venta me dan ganas de llorar un poquito” escribió el cantante en sus redes sociales.

El cantante colombiano señaló durante su conferencia de prensa en Nueva York que el actor Dwayne Johnson “La Roca” fue su inspiración para lanzar su propia marca de mezcal, pues él también tiene su propio tequila “Teremana” cuya destilería está en Jalisco.

Adam Levine es otros de los famosos que quedaron encantados con esta bebida mexicana, aunque en su caso tiene dos marcas de tequila. El integrante de Maroon 5 primero se unió a Sammy Hagar para lanzarlo y éste fue llamado “Santo Mezquila”, mientras que el segundo es “Calirosa” y ambos se elaboran en Jalisco.

Otro famoso cantante que tiene su propia marca de tequila es Daddy Yankee, quien recientemente anunció su retiro definitivo de los escenarios. El reguetonero tiene su propia marca de esta bebida y se llama “Cartel”, al igual que los de otros famosos se fabrica en Jalisco.

Kendall Jenner es quien más polémica ha generado en su faceta como empresaria, pues la modelo lanzó su propia marca llamada “Tequila 818” por el que fue señalada de apropiación cultural. Esto mismo le ha pasado a otros artistas que han visto en esta bebida un prometedor negocio.

A LOOK INSIDE OUR DISTILLERY IN AMATITÁN, MEXICO

Watch the full video here: https://t.co/lDmcGZYVHp pic.twitter.com/mLse1JMFdi

— Drink818 (@drink818) January 6, 2022