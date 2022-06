¿Mánager de Grupo Firme demandará a Los Buitres en Estados Unidos? Los músicos podrían estar nuevamente en problemas

Desde que Evert e Isael Gutiérrez escucharon cantar y tocar a los integrantes de Grupo Firme supieron que iban a llegar a consagrarse como grandes estrellas del regional mexicano, así como lo están haciendo en la actualidad.

No pasó mucho tiempo para que los invitaran a formar parte de Music VIP Entertainment, empresa en la que en aquel momento estaban Los Buitres de Culiacán, después de unos años la profecía de los hermanos Gutiérrez se hizo realidad y el sueño de Eduin Caz también, Grupo Firme se convirtió en el “fenómeno” del regional mexicano y en la banda más taquillera del 2021 y 2022.

Pero no pasó los mismo con Los Buitres de Culiacán, quienes, aunque si son reconocidos a nivel internacional, perdieron la buena relación que tenían con Isael Gutiérrez al grado de llegar a demandas, no han sido los únicos que no han estado conformes con las clausulas de la productora.

¿Por qué demandaron a Isael Gutiérrez?

Los Buitres de Culiacán ofrecieron una entrevista a Gustavo Adolfo Infante en la que mencionaban que habían peleado con Isael y Evert Gutiérrez por su nombre y marca, dijeron que habían ganado el proceso jurídico, pero parece que no están del todo salvados.

En el mismo programa de espectáculos aseguraron que ahora son los de Music VIP Entertainment quienes demandaran a los intérpretes sinaloenses y será en Estados Unidos, por lo que les impedirá presentarse en ese país en el que tiene tanto trabajo.

Grupo Firme en el pleito legal

Ninguno de los integrantes de Grupo Firme se ha pronunciado en relación con el pleito legal que tiene la empresa con los otros músicos, pues también fueron mencionados por Los Buitres de Culiacán ya que aseguraron que deben de tener cuidado porque podrían perder el nombre o estar en peligro tal y como ellos lo estuvieron.

El Heraldo