Margarita Zavala arremetió contra la Semarnat por calificar a artistas como “pseudoambientalistas”

La diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Margarita Zavala, arremetió contra la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), luego del comunicado emitido por la dependencia en el que calificó de “pseudoambientalistas” a los artistas y personalidades públicas que participaron en el video “Sélvame del tren” en donde advirtieron de los serios daños al medio ambiente causados por la construcción del tramo 5 del Tren Maya que atravesará por el sureste de México.

A través de su cuenta de Twitter, la esposa del expresidente Felipe Calderón aseguró: “Las instituciones al servicio de Morena y en contra de las y los ciudadanos. Aquí vemos a semarnat peleándose desde el poder con las y los mexicanos”, al tiempo que retuiteó el mensaje de otro usuario quien compartió el comunicado.

El texto de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, encabezada por María Luisa Albores señaló que la campaña “Sélvame del tren” tiene como objetivo “desinformar a la población” sobre la megaobra impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

La Secretaría aseguró que lejos de devastar el medio ambiente, el gobierno de la autollamada “Cuarta Transformación” busca remediar el desastre socioambiental que permitieron y promovieron administraciones pasadas.

Con palabras muy similares a las que ha utilizado el presidente Andrés Manuel López Obrador para señalar a grupos ambientalistas que han cuestionado fuertemente a su gobierno, la Semarnat calificó a los críticos del Tren Maya como » pseudoambientalistas”.

“¿Dónde estaban los pseudoambientalistas cuando hace años empezó la verdadera devastación en el sureste de México? […] Se comparten algunas situaciones graves de los últimos 30 años que sí han dañado la riqueza natural de esa región y que no fueron dignas de levantar la voz de quienes hoy se ostentan como defensores del medio ambiente”, señala el texto de la Semarnat.

(Fotos: Captura de pantalla/YouTube) (Fotos: Captura de pantalla/YouTube)

La dependencia federal enlistó una serie de acciones que fueron avaladas por los gobiernos anteriores como: el permitir el crecimiento indiscriminado de granjas porcícolas; el fomento en el uso de agroquímicos como el glifosato; omitir atender el creciente problema de la deforestación y tala ilegal; permitir la explotación minera sin considerar los daños al ambiente; permitir la siembra de cultivos exóticos como la palma de aceite; la autorización megaproyectos y obras de infraestructura turística que dañaron severamente al medio ambiente.

Y en contraparte, enlistó las acciones que está llevando a cabo el gobierno de AMLO, por lo que finalmente, aseguró que el proyecto de Tren Maya “armoniza el desarrollo económico y social con la conservación de los recursos naturales”, además de que impulsa “la conservación del territorio” a través de la ampliación y creación de Áreas Naturales Protegidas”.

En suma, indicó que la megaobra dará “justicia social y ambiental” en el sureste de México.

En medio de la conmemoración del Día Mundial del Agua, el pasado martes 22 de marzo fue publicado un video titulado “Sélvame del tren” en el que participaron un importante grupo de artistas e influencers como Eugenio Derbez, Natalia Lafourcade, Kate del Castillo, Bárbara Mori, Saúl Hernández, Omar Chaparro, Ana Claudia Talancón, Aislinn Derbez, Arturo Islas, entre otros; en el que pidieron detener la construcción del Tramo 5 Sur del Tren Maya.

En la publicación, que rápidamente se hizo viral, los implicados explicaron que los trabajos del Tren afectarían severamente a los ríos subterráneos, aparte de causar graves afectaciones a la flora y fauna de la región.

El clip inicia con el actor y productor Eugenio Derbez quien destacó que “el Tren Maya está destruyendo la selva, nuestro patrimonio natural”. Por su parte, la cantante Natalia Lafourcade aseveró que en la construcción del tramo 5 del Tren Maya “ya se han destruido miles de árboles” y advirtió que podrían ser millones más, mientras que el influencer Arturo Islas, advirtió de la contaminación de los ríos subterráneos y cenotes de México.

Foto: especial Foto: especial

En tanto, el vocalista de Café Tacuba, Rubén Albarrán, se dirigió al presidente Andrés Manuel López Obrador diciéndole “no somos sus adversarios, somos mexicanos y queremos la vida para todos nosotros”.

Ante la polémica desatada por el video, Andrés Manuel López aseguró que las personalidades que participaron en la grabación son “pseudoambientalistas” y “fifís” e incluso aseguró que habían recibido dinero para hacer el clip.

Dijo que aquellos que no hayan recibido un pago por su participación, lo hicieron porque tienen un pensamiento conservador y buscar fama; pero -afirmó- estaban “muy desinformados” sobre lo que estaban denunciando. Incluso dijo que “claramente” estaban leyendo un texto.

“Algunos estaban ahí leyendo y muy claramente a uno lo ponen a leer y a decir que yo debería de conocer el país, yo creo que lo conozco un poco más que él (…) voy a presumir, ofrezco disculpas, pero no creo que haya un mexicano que conozca todos los municipios de México”, aseveró AMLO en su conferencia del pasado jueves 24 de marzo.

Fotos: Instagram@ederbez // Cuartoscuro Fotos: Instagram@ederbez // Cuartoscuro

“Ojalá estos famosos se informen más, no se dejen sorprender, a lo mejor ni sabían lo que iban a ocasionar con lo que están planteando, fueron utilizados posiblemente”, señaló.

En respuesta, Eugenio Derbez puntualizó que no percibió ningún tipo de remuneración económica por haber colaborado en la campaña.

“Me duele que lo descalifiquen (el video) porque creo que el león cree que todos son de su condición. Yo no recibo sobres amarillos, yo no necesito eso. Me gano el dinero con el sudor de mi frente y esto lo hago por amor a México”, expresó en entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva el viernes 25 de marzo.infobae