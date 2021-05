MARINA en coordinación con Aduanas, Guardia Nacional y FGR, aseguran más de 711 kilogramos de cocaína y metanfetamina en los puertos de Lázaro Cárdenas y Guaymas

La Secretaría de Marina-Armada de México como Autoridad

Marítima Nacional en funciones de Guardia Costera, y en coordinación con la Administración

General de Aduanas, Guardia Nacional y Fiscalía General de la República, informa que en tres

acciones diferentes, fueron asegurados aproximadamente 711.2 (setecientos once punto

doscientos cuarenta y dos) kilogramos de presunta droga en los puertos de Lázaro Cárdenas,

Michoacán y Guaymas, Sonora.

La primera acción se llevó a cabo el pasado 24 de abril, cuando personal de la Unidad

Naval de Protección Portuaria (UNAPROP) No. 63 adscrita a la Décima Zona Naval, con sede en

Lázaro Cárdenas, Michoacán, en coordinación con elementos de la Aduana Marítima de ese

puerto, efectuaron inspección a un contenedor del buque “Cornelius Maersk” con bandera de

Singapur, observando paquetes en forma de ladrillos, dentro de las paredes internas del

contenedor en el área del sistema de refrigeración, que al ser analizados por personal de la

Fiscalía General de la República (FGR), dieron como resultado un peso aproximado de 43.5

(cuarenta y tres punto cinco) kilogramos de clorhidrato de cocaína, quedando a disposición de

citada Fiscalía, integrándose la carpeta de investigación correspondiente.

Una segunda acción coordinada se efectuó el pasado 2 de mayo también en el puerto

de Lázaro Cárdenas, Michoacán, cuando personal naval de la UNAPROP No. 63 en coordinación

con elementos de la Aduana Marítima de ese puerto, al realizar la inspección de un contenedor

del buque “CMA CMG Ganges”, con bandera de Dinamarca, aseguró 149 paquetes en forma de

ladrillo, los cuales al ser analizados por la FGR dieron un peso aproximado de 168 (ciento sesenta

y ocho) kilogramos de clorhidrato de cocaína, siendo puestos a disposición de dicha Fiscalía,

integrándose igualmente la carpeta de investigación.

Finalmente, en una tercera acción, personal naval perteneciente a la UNAPROP No. 41

adscrita a la Cuarta Región Naval, con sede en Guaymas, Sonora, en coordinación con la Guardia

Nacional y elementos de la Aduana Marítima de ese puerto, aseguraron el día 20 del actual 526

paquetes cuyo contenido, tras las pruebas realizadas por la FGR, se determinó que se trataba de

metanfetamina conocida como cristal, con un peso aproximado de 499.7 (cuatrocientos

noventa y nueve punto siete) kilogramos, que tenían como destino España, siendo puesta a

disposición de esa misma dependencia para integrar la carpeta de investigación

correspondiente.

De esta manera, la Secretaría de Marina-Armada de México trabaja en coordinación con

la Administración General de Aduanas, Guardia Nacional y FGR, para combatir a la delincuencia

organizada con los recursos que le provee la Ley, siempre en estricto apego a los Derechos

Humanos.