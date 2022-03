Marinos que modificaron pruebas de Ayotzinapa tenían órdenes de oficinas: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que los marinos que fueron grabados manipulando las pruebas del caso Ayotzinapa, en el basurero de Cocula, actuaron por órdenes de oficinas centrales del gobierno federal. Con esto, el mandatario desvinculó del caso al actual secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, comandante de la región naval de Acapulco en ese entonces. Sin embargo, comentó que la fiscalía especializada del caso determinará si llama a declarar a los secretarios en funciones en 2014, Vidal Soberón Sanz de Marina y de Defensa, Salvador Cienfuegos.

“Está demostrado que los que participaron en lo del basurero, los marinos que están actuando, que aparecen en las tomas y que les dieron las órdenes, estaban actuando desde oficinas centrales, desde aquí”, puntualizó en la conferencia mañanera. También, mencionó que la misma fiscalía determinará si el caso alcanza responsabilidad del ex presidente Enrique Peña Nieto, aunque acotó que es muy difícil que un mandatario no se entere de este tipo de operativos, y “más cuando se trata de un asunto delicado”. Recordó el caso del operativo en Culiacán, en el que se detuvo y posteriormente liberó a Ovidio Guzmán, del cual no se enteró hasta que ya había una fuerte de crisis de seguridad. Por ello, comentó que no hay posibilidad de que un Presidente o un gobernador diga que no sabía de un tema.milenio