Mark Ruffalo «Hulk» se pone el pañuelo verde y marcha a favor del aborto en Estados Unidos

El actor estadunidense de cine y televisión, Mark Ruffalo, y quien es uno de los héroes más emblemáticos del universo cinematográfico de Marvel con su personaje de Hulk, se convirtió en tendencia mundial en redes sociales por su apoyo a las mujeres que están luchando por la aprobación del aborto en la ciudad de Nueva York.

El actor apareció en redes sociales con un pañuelo verde, casualmente el mismo color que ha utilizado como parte de su personaje icónico a lo largo de todas las películas en las que ha aparecido en el UCM en los últimos 10 años, con gorra, playera, una mochila de viaje y un look totalmente discreto, nada de glamour y si mucho activismo en la marcha.

Ruffalo señaló que se unió a la marcha de apoyo al aborto con el pañuelo que significa el derecho a un aborto legal, seguro y gratuito, para no tener que ver a jóvenes cargar con el sufrimiento de una mala decisión producto de una violación o el incesto.

La postura del actor de The Avengers, no es nada despreciable, teniendo en cuenta que próximamente se llevará a cabo un debate sustancial en la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos para abrogar o no el derecho constitucional al aborto que existe en la nación norteamericana, por lo que se han intensificado las protestas por parte de grupos feministas y quienes están a favor de mantener ese derecho y desde luego también las voces contrarias.