Max Verstappen gana el Gran Premio de Canadá

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) reforzó su liderato en el Mundial de Fórmula Uno al ganar este domingo el Gran Premio de Canadá, el noveno del campeonato, en el que tuvo que soportar la enorme presión que le metió, especialmente en las últimas vueltas, el español Carlos Sainz (Ferrari), que concluyó la prueba en segunda posición.

Verstappen, de 24 años, logró su sexta victoria del año al ganar en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal por delante de Carlos Sainz, que firmó su undécimo podio en F1; y del séptuple campeón mundial inglés Lewis Hamilton (Mercedes), que acabó tercero este domingo una carrera que el otro español, el doble campeón mundial asturiano Fernando Alonso (Alpine) concluyó séptimo.

El inglés George Russell (Mercedes) finalizó cuarto, por delante del monegasco Charles Leclerc (Ferrari), protagonista de la remontada del día, al arrancar decimonoveno y acabar quinto.

El francés Esteban Ocon (Alpine) fue sexto, una plaza por delante de su compañero español, que, tras un arranque de temporada plagado de infortunios, puntuó por cuarta vez seguida y ya es décimo en el campeonato, con 22 puntos.

Los dos pilotos de Alfa Romeo, el finlandés Valtteri Bottas y el chino Guanyu Zhou, concluyeron octavo y noveno, respectivamente; una carrera en la que también puntuó, ante su público, el canadiense Lance Stroll (Aston Martin).

