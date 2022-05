‘Me dijo que podría matarme’: La estremecedora narración de Amber Heard sobre el abuso de Johnny Depp

El pleito legal entre Amber Heard y Johnny Depp continúa y luego de una semana en la que él dio su testimonio esta vez fue el turno de la actriz de subir al estrado, donde relató uno de los momentos más tormentosos de su relación en el que presuntamente el actor habría amenazado con matarla.

La estrella de “Piratas del Caribe” demandó a su exesposa por difamación debido al artículo que escribió en 2018 para el diario The Washington Post donde señala haber sido víctima de “violencia doméstica”, por lo que pide 50 millones de dólares por daños y prejuicios ya que afectó seriamente su carrera.

Previo al testimonio de Amber Heard, la psicóloga contratada por sus abogados señaló que la actriz sufre trastorno por estrés postraumático, esto debido a la violencia física y sexual de la que habría sido víctima durante su relación con el actor. Esto sería recalcado este miércoles en sus declaraciones.

Amber relató que se conocieron durante la filmación de la cinta “The Rum Diary” en 2008, aunque su relación comenzó de manera oficial tres años después: “Cuando estaba con él me hacía sentir la persona más bonita del mundo, me sentía vista”.

‘Me dijo que podría matarme’

La actriz de “Aquaman” habló también durante su declaración la primera vez que Jonny Depp la habría golpeado, recordó que ella se burló del tatuaje que tenía por su exnovia, Winona Ryder, pues pensó que estaban bromeando, pero todo cambió cuando él la abofeteó.

De acuerdo con la actriz, el comportamiento agresivo de Depp se debía a los problemas que él tenía con el consumo de alcohol y las drogas. Un tema que también los habría llevado a discutir durante un viaje que hicieron en yate por las Bahamas, al que también asistieron los hijos del actor.

Amber Heard indicó que el actor se molestó con ella por haber hablado de sus adicciones frente a sus hijos: «Entonces él me agarró por el cuello, me sostuvo por un segundo y me dijo que podría matarme y que yo era una vergüenza”. El Heraldo