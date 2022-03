MECANISMO PARA PERIODISTAS DE AMLO DA PROTECCIÓN A «HALCONES» AL SERVICIO DE CÁRTELES

“La señora no trabaja en las calles donde andamos reporteando, estamos descontentos porque protege el gobierno federal y estatal a criminales que no son reporteros y que hacen páginas para narcotraficantes, nada más se la pasan halconeando… estamos descontentos por eso”, reclamó y denunció la reportera Ana Lilia Ramírez, quien labora para diversos medios de información en el estado.

Todavía no terminaba de exponer su punto de vista cuando el resto de los reporteros presentes en el Centro Cultura de Tijuana (Cecut) –lugar donde se firmó el acuerdo de colaboración entre el encargado del mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos con el gobierno del estado– la respaldó, avalando en voz alta sus reclamos: “¡así es, así es!”.

Ante el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, el director ejecutivo federal del mecanismo, Enrique Irazoque Palazuelos, y la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, la reportera sorprendió a todos cuando no soportó la rabia de que ninguno de los tres gobiernos pudo proteger al fotoperiodista Margarito Martínez Esquivel y a la periodista Lourdes Maldonado.

La periodista parecía hacer alusión a una mujer de nombre Aracely Domínguez, quien está siendo protegida por el mecanismo, pero el tema no se pudo entender bien debido a que los gobiernos estatal y federal, encargados de la transmisión en vivo, la cortaron en forma arbitraria.

Ana Lilia Ramírez no se detuvo:

“No es verdad lo que dice que nos protegen; yo puse una demanda por acoso y a la fecha el gobierno del estado no me ha hablado, si el señor me hubiera querido violar ya lo hubiera hecho hace meses…”