Meghan Markle habla sobre el futuro que quiere para Lilibet Diana

Meghan Markle habla de su trabajo en ‘Deal or no Deal’

«Había una idea muy sencilla de cómo debíamos lucir con precisión. Se trataba únicamente de la belleza, y no necesariamente del cerebro», asegura Meghan. Y lo compara con otros trabajos en los que sí se ha tenido en cuenta su formación: «También había estudiado relaciones internacionales en la universidad y recordaba mi trabajo como pasante en la Embajada de los Estados Unidos en Argentina, en Buenos Aires, siendo valorada específicamente por mi cerebro. Aquí, estaba siendo valorada por algo todo lo contrario», dijo Markle.

Leer también. Lenguaje no verbal de Meghan Markle y Harry exhibe el verdadero estado de su matrimonio

«Estaba agradecida por el trabajo, pero no por cómo me hacía sentir. Y, por cierto, estaba rodeada de mujeres inteligentes en ese escenario conmigo, pero ese no era el enfoque de por qué estábamos allí. Terminaría yéndome con este hoyo en el estómago, sabiendo que era mucho más de lo que se objetivaba en el escenario. No me gustaba que me obligaran a ser todo apariencia y poca sustancia, y así es como me sentí en ese momento: ser reducida a este arquetipo específico», añadió la duquesa de Sussex.

Esto es lo que desea Meghan Markle para Lilibet Diana

Por lo que ahora que es financieramente independiente y es madre de familia, desea que su hija, Lilibet Diana, ambicione ser una mujer inteligente que sea valorada por sus logros académicos o profesionales y no solo por su atractivo físico.

“Quiero que mi Lili sea educada y quiera ser inteligente y quiera enorgullecerse de esas cosas”, declaró Meghan a Paris Hilton.

Lilibet, de 1 año, es la primera royal inglesa que nace en Estados Unidos. Y después de la muerte de la reina Isabel se encuentra en la octava posición de la línea sucesoria al trono británico. De momento, debido a la salida de sus padres de la corona británica, no posee ningún título nobiliario. El Heraldo