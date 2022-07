Mente Mujer: La orquesta Mujeres del Viento Florido de la Sierra Mixe de Oaxaca y su revolución feminista musical

En 2006, por la inquietud de estudiantes del Centro de Capacitación Musical y Desarrollo de la Cultura Mixe (CECAM), de Santa María Tlahuitoltepec, y, con apoyo municipal, se creó un conjunto femenil, pero por diversas cuestiones se tuvo que disolver en 2009. Sin embargo, muchas de ellas decidieron continuar de manera independiente y Leticia Gallardo Martínez, integrante original, se convirtió en maestra y directora de la banda en 2009.

Gracias a la orquesta, dice, han descubierto no sólo sus capacidades musicales, también que, a través de su trabajo, son parte activa de su comunidad y son portavoces. “Hay espacios que están limitados para las mujeres, pero si además somos indígenas, están prácticamente cerrados para nosotras, pero los estamos abriendo. Nos tuvimos que hacer fuertes para poder avanzar; todavía hay muchas personas que no nos creen, que no consideran que debemos hacer música. Sin embargo, sabemos que es nuestro derecho y sabemos que no estamos haciendo nada malo. Tenemos claro que hay y habrá gente que no acepta que una mujer salga de su casa para ir a dar un concierto, pero nos da mucho gusto ver que hoy hay esposos, hijos, padres, que nos están acompañando”, apunta. Leticia no se considera feminista, dice, incluso, que cuando les señalan que su trabajo es extraordinario no sólo a nivel artístico, también social, pues se suma a una lucha de mujeres por la igualdad y la equidad.