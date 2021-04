Mercado de Abastos padece pérdidas por pandemia y comercio informal: Penélope

La candidata del Partido del Trabajo (PT) a la gubernatura de Querétaro, Penélope Ramírez, realizó un segundo recorrido por el Mercado de Abastos de Querétaro, con el objetivo de “empaparse” de más necesidades de los locatarios, acompañada del candidato a presidente municipal de su partido, Waltter López y candidatas a diputadas.

Esta ocasión la necesidad más apremiante que le expresaron los locatarios es que se retire todo el comercio informal que en medio de impunidad se instala de manera regular, lo que genera competencia desleal, problema que, aunado a las crisis por pandemia, les está generando pérdidas que repercuten cada vez más en la baja de empleos y apuntalan negocios a la quiebra.

“Ellos no pagan impuestos, no manejan calidad, ni garantía y aún con denuncias y peticiones desde la mesa directiva de esta Central, no se ha conseguido el retiro de los ambulantes. No más pensamos que están protegidos. Ojalá lleguen ustedes y nos ayuden con eso”, señaló María Inés Morales Córdova, quien mencionó que está ahí desde que el Mercado de Abastos arrancó, hace 35 años, y nunca –en ese tiempo- vio tales calamidades como las que hoy se ven, no precisamente derivadas de la pandemia.

Incluso, algunos locatarios señalaron que la caída en las ventas se debe al descontrol del tránsito vehicular por parte de las autoridades municipales e incluso hay días que cierran la zona al paso vehicular sin razón aparente, por lo que los clientes no llegan.

“En las mañanas desvían el tránsito y los mandan por otras calles, por eso no vienen aquí. Y casualmente, para la vigilancia no se meten eso es de aquí”, declaró un comerciante.

Una segunda situación que resultó preocupante es que esta vez, algunos de ellos mencionaron la falta de interés de las autoridades municipales, lo que ha convertido el área en una “zona de nadie”, donde incluso se han registrado robo con violencia a plena la luz del día.

Un tercer tema que es notorio es que la basura abunda por doquier, eso es notorio. Lo preocupante es que, al tratarse de un Mercado que se considera como propiedad privada, la autoridad no brinda el servicio de recolección de desechos, por lo que tienen que pagar un servicio privado, que cumple a medias, ya que la basura continúa por el todo el terreno.

La candidata, les señaló que brindará soluciones efectivas a todos estos temas, comenzando por el de la economía, la seguridad, el tránsito y la organización, por lo que volverá a visitarlos, tras ganar la contienda electoral; en tanto, propuso separar la basura en contenedores categorizados entre orgánica e inorgánica, así como la reciclable y la reutilizable.

“Créanme que no están solos. Su servidora, viva aquí en Plazas del Sol y en todos los años de visitarlos como clienta, he dado cuenta de estas y otras problemáticas, para las que ya tengo soluciones”, finalizó Penélope Ramírez.